El kamikaze del camión en Barcelona sembró el pánico tras una noche de alcohol, sexo y drogas

El joven ciudadano sueco, que ayer hizo saltar todas las alarmas en Barcelona por posible atentado terrorista, tras robar un camión y conducir de manera temeraria hasta acabar accidentado por los disparos de la Policía, pasó la noche anterior de fiesta por todo lo alto, gastando grandes sumas de dinero en alcohol, sexo y drogas.

El consejero de Interior de la Generalitat, Jordi Jané, ha vuelto a descartar esta mañana el móvil terrorista, ha apuntado que el joven se sumió en una especie de "euforia continuada" lo que le llevó a un estado de alteración. El consejero catalán ha señalado además que actuó de manera improvisada y que no consta que el supuesto conductor suicida hiciera proclama alguna. No constan además vínculos ni a él ni a su entorno con organizaciones terroristas. En los registros en el hotel, la Policía autonómica no ha hallado nada sospechoso. El joven se alojó en el establecimiento el día 20 de febrero, a donde llegó con un amigo para pasar unos días de juerga en Barcelona.

Según Jané, el detenido permanece ingresado en un hospital, donde se recupera de su estado de alteración y se le practican pruebas para valorar su estado mental. El consejero ha relatado asimismo que antes de robar el camión de butano intentó sin éxito parar varios vehículos y apropiarse de una moto. Su objetivo era "irse" en dirección al mar.