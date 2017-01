Diez consejos si vas a entrar en la cárcel

1

Uno de los primeros consejos que se da a los presos es que sean conscientes de que su intimidad ha desaparecido y que van a estar vigilados las 24 horas del día. No solo por los funcionarios, sino también por el resto de reclusos. «Hasta el gesto más pequeño va a ser observado y analizado minuciosamente», explica el experto, «lo que implica que hay que saber no mostrar debilidad pero tampoco soberbia». Hay que tener un equilibrio muy delicado para no ser el matón desafiante -que acabará metido en problemas- ni la presa fácil. Y una cuestión clave. «Sí es sí, y no es no». En la cárcel el valor de la palabra es sagrado. No se puede prometer lo que no se va a cumplir. «Conocer el código, 'la rutina', es necesario pero es más importante respetarlo», apostilla.