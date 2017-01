Paran en Bizkaia a un hombre de 81 años que circuló 10 kilómetros en sentido contrario

«Eran las ocho y cuarto de la mañana y me dirigía al trabajo, en dirección a Bilbao. A la altura del seminario de Derio estaba adelantando a un coche cuando, de repente, otro se me ha echado encima. No he tenido un accidente de milagro». No se le ha pasado el susto todavía a José Ángel Martínez Azkue, uno de los conductores que esta mañana se han topado con un vehículo que circulaba de frente en la carretera BI-631, que une Derio con Bilbao.

La Ertzaintza ha dado el alto al conductor pocos minutos después a la altura del Garbigune de Mungia. Se trata de un varón de 81 años que iba solo y que podría haber estado circulando en dirección contraria durante al menos diez kilómetros. Iba hacia Mungia pero por los carriles que llevan a Bilbao. La Ertzaintza le ha imputado un delito contra la seguridad vial y ha abierto una investigación.

«La gente ha empezado a dar bocinazos y a darle las luces... Si no ha pasado nada ha sido de chiripa»

En el momento en el que los agentes le han parado esta persona «iba despacio y con las luces de emergencia». José Ángel, sin embargo, asegura que cuando se lo ha encontrado de frente, solo unos minutos antes, «circulaba bastante rápido, por lo menos a ochenta». Ha sido la altura de Artebakarra, justo a la salida de una curva, cuando estaba haciendo un adelantamiento. «Se me ha echado encima en un pispás. ¡Me he pegado un susto! Le he podido esquivar porque he frenado y me he echado a la derecha. Afortunadamente no había ningún coche en el carril de la derecha en ese momento y he podido seguir circulando».

Durante unos segundos ha seguido la trayectoria del hombre por el espejo retrovisor del coche. «Los demás conductores han empezado a dar bocinazos, a darle las luces...». Y a llamar a los servicios de emergencias. «No sé si se ha despistado o qué, porque la carretera de Santo Domingo tiene obras...».