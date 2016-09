El mensaje de Diana Quer a su tío: «Estoy escondida, mi padre me agarró del brazo»

El móvil de Diana Quer sigue aportando datos a la investigación acerca de su posible paradero. Las dudas se giran hacia la relación de la joven madrileña con su padre. A sus 18 años, Diana cumplirá en próximas fechas un mes desaparecida desde que se le perdiera el rastro en la población gallega de A Pobra do Caramiñal. Ahora han trascendido unos mensajes intercambiados por ella misma con su tío durante las vacaciones de la joven con su progenitor, Juan Carlos Quer, en Ibiza. “Necesito hablar con mi madre. No puedo más. Quiero irme a casa. Del agobio que tenía me he provocado el vómito en el desayuno y estoy escondida”, decía.

Los mensajes los sacó a la luz ‘El programa de Ana Rosa’ en las últimas horas. En ellos se puede corroborar el malestar de Diana Quer en su estancia en la isla en compañía de su padre. Su tío quiso tranquilizarla e intentó contactar con ella sin éxito.

“No me llames que me escuchan. No puedo ni hablar. Dile a mi madre que no me llame, ni a mí ni a Valeria. Hoy no voy a esta sola. Vamos en el barco a San Antonio”, aseguraba Diana Quer.

También da fe de un capítulo de tensión padre e hija y muestra preocupación por el estado de su madre. “¿Cómo está mi madre? Normal que esté triste por lo de Valeria. Yo he montado el número. Me han gritado. Mi padre me ha agarrado del brazo. Me ha hecho mucho daño. Los dos en plan chulo. Están todos mal de la cabeza. Quiero volver ya y me queda un día”, envió Diana Quer.

Los mensajes están siendo estudiados por los investigadores para aclarar qué tipo de relación tenía la joven Diana Quer con sus familiares, una de las grandes incógnitas del caso que mantiene en vilo a España.