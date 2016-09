Trece personas siguen hospitalizadas tras el accidente de tren de O Porriño

La Consellería de Sanidad ha informado este sábado de que 13 personas continúan ingresados en los centros hospitalarios de la ciudad de Vigo a consecuencia del accidente de tren registrado ayer en O Porriño (Pontevedra), en el que murieron cuatro personas y cerca de medio centenar resultaron heridas.

Como consecuencia del impacto, tres personas fallecieron en el acto: el maquinista, José Arnaldo R., de 47 años y originario de la localidad portuguesa de Ermesinde; el interventor, Miguel Ángel V., de 66 años de edad y nacido en Lugo; y un turista norteamericano, que tuvo que ser excarcelado. Asimismo, otro trabajador de Renfe, un joven vigués de 23 años de edad, Joaquín R.G., fue trasladado en estado muy grave al Hospital Álvaro Cunqueiro (HAC) de Vigo, donde falleció poco después.

De los heridos ingresados, tres están en el hospital Álvaro Cunqueiro, cinco en el Vithas Nuestra Señora de Fátima y otros cinco en Povisa. Treinta y cinco personas ya han recibido el alta.

Veintisiete heridos en el accidente son españoles, ocho estadounidenses, tres portugueses, tres alemanes, dos brasileños, dos uruguayos, dos argentinos, un filipino y un chileno.

Los efectivos desplegados en O Porriño han logrado retirar el primer vagón del tren siniestrado ayer en un triste accidente que arrojó como saldo el de cuatro víctimas mortales y cerca de medio centenar de heridos.

La operación, ha informado en un comunicado el 112, fue posible por la ayuda de unas grúas de grandes dimensiones, y la misma empezó a medianoche y se prolongó hasta bien entrada la madrugada.

En los trabajos de las últimas horas colaboró un retén del grupo de apoyo logístico de la Agencia Gallega de Emergencias. Las tareas para la retirada del resto del convoy continuarán a lo largo de esta mañana.

«No tiene que pasar a 30 km/h»

La alcaldesa de O Porriño, Eva García de la Torre, ha asegurado este sábado que los ferrocarriles no pasan por la localidad a 30 kilómetros por hora: "No es cierto que, por O Porriño, el tren tenga que pasar a 30 kilómetros por hora, porque los trenes no pasan a esa velocidad".

En declaraciones a los medios frente a la estación de tren del municipio, la regidora ha explicado que se estaban efectuando obras de mantenimiento en la vía para que este convoy no llegase tan lento a destino. De hecho, ha precisado que en Portugal se reacondicionó y electrificó toda la vía para conseguir una mayor velocidad, objetivo que se logró, pues se redujo en 45 minutos el trayecto. Ahora, ha añadido, en la parte española se estaba haciendo lo mismo.

Al respecto, Eva García se ha mostrado partidaria de plantear otras hipótesis como si la señalización era "suficiente" o si el maquinista había recibido la información de que tenía que reducir la velocidad en ese tramo, desde qué punto debía hacerlo y si había señales que así se lo indicaran.

Cuestionada sobre las obras que se realizaron en la vía para que el convoy pudiera pasar más rápido, ha precisado que después de ellas hubo incidentes en el paso a nivel situado en el centro de la localidad. "Lo que pasaba es que no bajaban las barreras: pasaba el tren a toda velocidad y se bajaban dos barreras y una no", ha narrado la alcaldesa, quien ha asegurado que, aunque "Adif decía que el tren pasaba a menos velocidad", hay vídeos y fotografías que prueban lo contrario.

Asimismo, ha solicitado que se soterre la línea del tren al argumentar que cualquier circunstancia que haga descarrilar a un ferrocarril que circula a 120, 100, 90 o incluso 80 kilómetros por hora por el centro de la localidad puede provocar "una masacre".

"En una población con mas de 20.000 habitantes, por el centro del casco urbano el tren pasa a 120 kilómetros por hora y se hicieron trabajos en la vía para que se permitiera que pase más deprisa", ha denunciado la regidora, quien considera que si el descarrilamiento, en lugar de haber sido donde fue -el talud de tierra terminó parando la maquinaria- se produjera "un poco más arriba o en dirección contraria", se podría haber metido en la plaza de abastos de la localidad. "Las consecuencias hubieran sido mucho peores", ha destacado.

Reanudan la circulación

ADIF espera reanudar en la tarde de este sábado la circulación en la línea que une Vigo y Oporto tras el descarrilamiento el viernes de un tren en las proximidades de O Porriño (Pontevedra) que ha dejado cuatro muertos y 47 heridos.

Según han informado fuentes de este organismo dependiente del Ministerio de Fomento, los trabajos para retirar los tres vagones siniestrados han comenzado a las 2.10 horas de esta madrugada, cuando la autoridad judicial ha dado permiso.

Efectivos de ADIF trabajan desde entonces para despejar la vía y recuperar el encarrilamiento. A las 06.00 horas de esta mañana habían el primero de los vagones, el que más dañado había resultado, ha sido retirado y depositado sobre dos plataformas.

La previsión, según las mismas fuentes, es que el segundo y el tercer vagón queden retirados hacia mediodía, de modo que si se cumplen estos plazos, la circulación se restablecerá en la vía 1 aunque con un límite de velocidad de 30 kilómetros por hora.