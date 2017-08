El soprendente 'zasca' de un hotel de Pamplona a un cliente protestón Un cliente criticó que el colchón de la cama supletoria no era el adecuado y el hotel decidió contestarle de una forma original BEATRIZ GARNÁNDEZ Miércoles, 30 agosto 2017, 15:18

Las personas cada vez viajan más y deciden plasmar sus experiencias en plataformas como Tripadvisor o en las reseñas de Google para que futuros clientes conozcan de primera mano las opiniones sobre un hotel. El último establecimiento turístico en hacerse viral ha sido el Hotel Landaben en Pamplona que recibió un comentario negativo sobre el colchón de las camas supletorias.

Tras leer la reseña que un cliente había dejado en Google, los miembros del hotel se asombraron, ya que criticaban un servicio que aún no ofrecían. «Las habitaciones del hotel aún no están inauguradas, estamos terminándolas y hasta mediados de septiembre no se abrirán al público», señala el responsable del Hotel Landaben.

Los miembros del hotel no daban crédito a aquella 'crítica de futuro'. «Sin abrir y que ya tuviéramos una crítica negativa nos sentó mal y decidimos contestar», comenta. Un comentario que se ha vuelto viral por su originalidad.

Myla reservas

Otro alojamiento que se ha vuelto viral durante el verano fue el de Milagros Aguirre –más conocida por su apodo en las redes, Myla Reservas-, responsable de la pensión zaragozana La Ferroviaria. En este caso, ni corta ni perezosa, la mujer decidió contestar a cada uno de los mensajes negativos que ponían sobre su pensión de una forma no muy agradable.

Un cliente puntuó con una sola estrella y comentaba: «Lo único que se puede decir bueno de este hostal es que al menos es limpio y el personal relativamente amable. La habitacion era pequeña, si te sentabas en la taza del baño no podias cerrar la puerta y el lavabo no te dejaba estar derecho, la ubicación tampoco es del todo buena y no tiene ascensor. Fui con un amigo de fin de semana y desde luego buscaremos otras opciones en proximas visitas. Consejo sobre las habitaciones: Pidan plantas bajas porque no tiene ascensor».

Myla no dudó en responderle: «Lo único que puedo decir yo es si pone antes de reservar que NO HAY ASCENSOR, si pone antes de reservar MEDIDA DE TODO es decir por menos de 30 euros 2 personas 1 cama doble con baño privado tv plasma, secador pelo, 8 metros cuadrados etc, tambien hay 2 camas y baño privado pero más caras, si pone antes de venir DONDE ESTAMOS SITUADOS en google es muy fácil justo en el centro de zgz, si tambien pone que somos UNA PENSION y si tu buscas un hotel, no entiendo para que vinistes, en fin que paciencia me de dios. Lo único bueno es que no vas a volver. Gracias

No sé quién es Myla, de reservas, pero no está para bromas... pic.twitter.com/ouA4aRUmPI — Sarina (@SarayArVi) 27 de julio de 2017