Un 'snowboarder' de vértigo Un joven ruso casi cae a un barranco de unos 15 metros que no ve por culpa de la nieve EL DIARIO VASCO Jueves, 15 marzo 2018, 17:23

Un joven 'snowboarder' de la ciudad rusa de Belgorod jamás olvidará el momento vivido. Casi se mata durante el descenso de una montaña nevada. Por culpa de la nieve no puede dar el salto que quiere, por lo que comienza a descender por una colina. Lo que no sabe es que se dirige de cabeza hacia un barranco de unos 15 metros. Menos mal que se da cuenta del peligro que corre y se agarra al suelo. Para salvar su vida se desabrocha la tabla 'snowboard' y la arroja hacia el impresionante desfiladero que tiene delante de sus ojos. El vídeo que muestra la peripecia es espectacular, y como no podía ser de otra manera se ha vuelto viral en las redes sociales.