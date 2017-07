Siete consejos para evitar que le desvalijen la casa en vacaciones ERTZAINTZA La Ertzaintza investigó 481 denuncias por robos en viviendas de Euskadi en julio y agosto del año pasado. Estas son algunas recomendaciones que da la Policía autónoma para ponérselo difícil a los delincuentes SOLANGE VÁZQUEZ Lunes, 3 julio 2017, 16:46

Quienes no están de vacaciones, ya las sienten próximas y sueñan con ellas. Pero mientras la mayoría hace planes de viaje, piensa qué van a meter en la maleta, qué lugares visitará y mil detalles más de esos días de descanso, el cerebro de los ladrones, que esperan esta época como agua de mayo, trabajan a toda máquina centrados en un solo objetivo: encontrar una vivienda vacía donde les hayan puesto las cosas fáciles para entrar.

Según datos del departamento vasco de Seguridad, durante los meses de julio y agosto del año pasado, la Ertzaintza investigó en Euskadi 481 denuncias por sustracciones en viviendas y puso a disposición judicial a 51 delincuentes, la mayoría de ellos, «ladrones especializados, autores de numerosos asaltos a viviendas y englobados en bandas itinerantes con infraestructuras consolidadas en diferentes lugares del Estado». .

El 'modus operandi' de estos grupos presenta unas características habituales, según indica el departamento vasco de Seguridad: colocan una pequeña 'pestaña' en la puerta de acceso a la vivienda para poder detectar si se cae al abrir la puerta y saber así si está habitada esos días o no. «Si la pestaña sigue en su sitio varios días después, proceden a la manipulación de la cerradura, sin necesidad de forzarla, y abren la puerta», advierten fuentes policiales, quien apuntan que, una vez dentro de la casa, los ladrones registran todo minuciosamente y dejan tras de sí un enorme desorden.

No debe caer en el error de pensar 'total, qué se van a llevar de mi casa' por el hecho de no tener objetos valiosaos ni dejar dinero. Para los delincuentes, todo vale: aunque los efectos sustraídos son mayoritariamente dinero en efectivo y joyas, también se llevan pequeños aparatos electrónicos, máquinas de fotos, etc.

Así, para evitar disgustos, la Ertzaintza ofrece una serie de consejos que le complican la vida a los ladrones, que siempre optarán por la casa donde lo tengan más fácil. Para ello, es muy importante que cuente con alguna persona de confianza que le ayude a tomar medidas cuando usted está fuera.

1. Cerrar con doble vuelta

Asegúrese de cerrar siempre con llave -doble vuelta- las cerrraduras de acceso al domicilio. De lo contrario, está ofreciendo una invitación a los cacos a visitarle. Lo habrá oído mil veces, pero es que cerrar de un portazo sigue siendo una costumbre muy arraigada.

2. Invierta en una buena cerradura

Hay modelos modernos que ofrecen mejores garantías de seguridad.

3. Ojo con las 'pestañas'

Es necesario revisar el marco de la puerta regularmente para detectar la posible colocación de 'pestañas'. Si descubre alguna, avise inmediatamente a la Ertzaintza.

4. 'Fingir' que hay gente en casa

No dejar todas las persianas bajadas a cal y canto, retirar el correo y la publicidad de los buzones... se trata de que los ladrones que barajan su hogar como un posible objetivo no tengan la certeza de que está vacía y, por tanto, abandonen sus intenciones.

5. No 'anuncie' que se marcha

No propague por ahí las fechas en las que se va a ir de vacaciones. Ni en las redes sociales, ni en el supermercado, ni dejando un mensaje en el contestador, ni en ningún foro donde haya gente que pueda hacer uso de esa información para desvalijarle la casa.

6. ¿Andamios en su edificio? Cuidado

Si existen andamios anexos al inmueble, cierre bien las ventanas y persianas. Es una vía fácil de acceso a su vivienda.

7. Alerte a la Ertzaintza si ve a sospechosos

Si detecta la presencia de personas sospechosas en el interior de los portales o en sus cercanías, llame al 112.