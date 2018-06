«Da asco la chulería con la que han salido»

Muchas donostiarras, acompañadas también de bastantes hombres, volvieron a salir este viernes a la calle para protestar contra el auto del tribunal navarro que ha dejado en libertad provisional a los cinco integrantes de 'La Manada'. Acudían a la concentración convocada en el Boulevard por el colectivo Donostiako Mugimendu Feminista. Pasadas las siete de la tarde recorrieron la Parte Vieja en una manifestación encabezada por una pancarta en la que se podía leer el lema en euskera 'Ante los ataques sexistas, solidaridad feminista. Ninguna agresión sexista sin respuesta'.

Mientras se recorrían calles como San Jerónimo, 31 de agosto o la plaza de la Constitución, los manifestantes coreaban lemas como 'Viva la lucha feminista' y 'Las calles y las noches son nuestras'. Algunos también hacían sonar silbatos y cacerolas.

Nagore Iturrioz, una de las portavoces del colectivo, aseguraba que «estamos muy contentas con la respuesta de la gente tanto hoy como el jueves. Tenemos que salir a la calle porque ahora no solo hay cinco violadores sino también tres cómplices. Pero esperamos que no suceda solo en casos emblemáticos como este. Ayer mismo se encontró el cuerpo en Asparrena de una mujer asesinada. Nos matan todos los días».

El enfado era patente entre los asistentes a la concentración. «Desde el principio se han hecho las cosas mal. La sentencia fue una vergüenza, pero lo de ahora no tiene nombre», comentaba Jagoba Eizmendi, que acudió con varias amigas, entre ellas Mariví Aracama que reflexionaba que «cómo no vamos a estar cabreadas. El hecho de que estén en la calle es indignante. Los jueces no han pensado en lo que tiene que estar sufriendo la víctima. Abusaron sexualmente de una chica y, visto lo visto, no se sienten culpables. Les he visto en la tele y la sonrisa y la chulería con la que han salido daba asco. Además, parece que los jueces han decidido que tenemos que ser los ciudadanos los que les controlemos, no la justicia».

Ayer no era la primera vez que las jóvenes de Berastegi Naiara Etxebe rria, Irune Martín, Eider Lasarte, Maider Otxandorena, Olaia Plazas y Ainhoa Etxeberria se manifestaban contra la violencia de género, pero esta vez quisieron hacerlo en Donostia «porque hay más gente». Antes del inicio de la manifestación, sentadas en los escalones del Boulevard tomando un helado, no ocultaban su desconcierto e indignación hace una decisión que «por 6.000 euros deja en la calle a unos violadores. Es muy injusto». Además no les parecía, «nada normal» que una mujer, Raquel Fernandido, «sea uno de los jueces que ha tomado esa decisión. No nos parece nada bien, aunque está claro que la sociedad es así».

Galería. Miles de personas han mostrado en Gipuzkoa su rechazo a la libertad provisional para 'La Manada' / DV

A la pregunta de si irían dentro de dos semanas a Sanfermines -donde hace dos años tuvo lugar el ataque a la joven madrileña por parte de 'La Manada'- aseguraban tajantes que «no, sería una buena manera de que la gente mostrara que no está de acuerdo para nada con la sentencia». En ese momento, entró en la conversación una mujer, Maite Antigüedad, que les comentó si no les parecía bien que «se suspendan todas las fiestas de verano hasta que no haya seguridad y porque sería una manera de visualizar la situación de las mujeres». Las berastegiarras también lo tenían claro: «No, las mujeres seríamos dobles víctimas. Encima de que nos atacan, no nos vamos a quedar sin fiestas».

«Es el momento de salir»

Pili Romea es una veterana feminista que acude a todas las concentraciones porque «no hay que bajar la guardia, hay que mantener la presión porque se ha visto que funciona. Es el momento de salir». Estaba acompañada por Lola Arrieta y Félix Pérez. Los tres también comentaban, entre enfadados y recelosos, «la cara que tenían cuando han salido. Era como de guasa...».

Arrieta opinaba que «el día 8 de marzo se puso el listón muy alto y hay que mantenerlo. Hoy es el día en el que hay que estar en la calle. Parecía que las mujeres estábamos adormecidas, pero se ha demostrado que no. Ahora hay otra esperanza».

Amparo Asurmendi comentaba que había decidido acudir a la concentración después escuchar en la tele a una mujer decir «si ellos salen a la calle, nosotras también». Llamó a varias amigas y juntas se sumaron a la protesta.

Además de en Donostia, en otros municipios guipuzcoanos también hubo concentraciones y manifestaciones. Errenteria, Irun, Eibar o Usurbil fueron algunas de las localidades que se sumaron a las protestas contra la decisión judicial, así como en el resto del Estado. En Oiartzun, unos muñecos con los rostros de los integrantes de 'La Manada'