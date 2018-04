Sanciones de hasta 1.000 euros por circular en bici bajo los efectos del alcohol 00:58 El positivo en el control de alcoholemia no implica pérdida de puntos, no es un delito, pero sí supone una importante sanción administrativa ATLAS Miércoles, 18 abril 2018, 12:41

Las bicis urbanas deben seguir las normas de circulación como cualquier otro conductor. Y eso, por supuesto, incluye el no poder beber alcohol. El positivo en el control de alcoholemia no implica pérdida de puntos, no es un delito, pero sí supone una importante sanción administrativa hasta 1.000 euros. En Bilbao, el Ayuntamiento se ha sumado a una campaña para promocionar el 0,0 en la bici.