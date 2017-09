Un menú para cada día

3

Pisto, merluza y café

«Es interesante incluir siempre una ración de verdura, así que elegimos el pisto y luego, merluza, ya que el día anterior no hemos comido pescado. El problema de este menú es la poca variedad de postres. Las natillas y los flanes son muy ricos pero no se deben comer a diario. El postre debe dar siempre al menos la opción de una fruta, una rodaja de piña por ejemplo iría bien en este caso. Si no hay fruta, mejor pasar directamente al café».