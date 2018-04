Seis medicamentos de alta demanda que faltan en Gipuzkoa El debasatecimiento de Dalsy ha sido puntual, pero ha servido para poner el foco en la falta de 272 medicamentos por problemas de suministro BEATRIZ CAMPUZANO Viernes, 27 abril 2018, 06:25

El desabastecimiento puntual de Dalsy (el jarabe con ibuprofeno más utilizado en niños) en todo el Estado ha vuelto a poner el foco en la ausencia de otros medicamentos que no llegan a las farmacias y que los pacientes piden una y otra vez. En la actualidad, faltan 272 medicamentos por problemas de suministro, según la lista que publica la Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que se actualiza con cada novedad. No se sabe con exatitud cuándo volverán a estar disponibles, pero para muchos pacientes la espera se hace larga.

La ausencia de determinados tratamientos no supone, a priori, un problema porque se pueden encontrar otros que tengan los mismos principios activos, pero hay personas para los que buscar una altenativa es más complejo y a veces la solución más rápida pasa por pedirlo en el extranjero.

¿Cómo pedir un medicamento al extranjero? Se debe solicitar el medicamento extranjero a la Inspección de Farmacia de la Delegación Territorial de Salud correspondiente según el procedimiento establecido en cada territorio. En general, es necesario presentar la receta u hoja de tratamiento activo, la tarjeta sanitaria TS y un informe médico justificativo que especifique, entre otros aspectos, el diagnóstico y la dosis. El paciente deberá también realizar el abono del copago correspondiente.

Ya sea porque el laboratorio no manda suficientes, porque falta materia prima o porque no cumple los estándares de calidad, el problema de desabastecimiento de medicamentos es considerado como un problema global por la Organización Mundial de la Salud. No es en vano. El desabastecimiento genera un retraso en el acceso de los ciudadanos a los medicamentos y tiene un impacto significativo tanto en los pacientes como en los profesionales de la salud que no pueden recetar el fármaco que mejor se ajusta al cuadro del paciente.

«Algunas ocasiones los laboratorios mandan pocas unidades y no cubren la demanda y en otras el Departamento de Sanidad los trae por Medicamentos Extranjeros», explican desde el Colegio de Farmaceúticos de Gipuzkoa al intentar explicar el porqué de las demoras.

A continuación, desde la entidad guipuzcoana detallan algunos de los medicamentos más demandados que se encuentran sin suministro:

1 LANIRAPID (Metildigoxina)

Este medicamento está indicado para el tratamiento de insuficiencia cardiaca congestiva (cuando el corazón no bombea suficiente sangre y se produce acumulación de líquidos en los pulmones) y para alteraciones del ritmo cardiaco: fibrilación auricular, aleteo auricular, taquicardia paroxística supraventricular (problemas con la velocidad y el ritmo de los latidos del corazón). Actualmente, se encuentra con problemas de suministro y desde la Agencia de Medicamentos y productos sanitarios recuerdan que se puede solicitar como medicamento extranjero.

2 ALTELLUS 300MCG (Adrenalina)

Los autoinyectores de Altellus adultos están indicados en el tratamiento de emergencia de reacciones alérgicas graves (anafilaxia) causadas por alérgenos en, por ejemplo, alimentos, medicamentos, mordeduras o picaduras de insectos, así como reacciones alérgicas graves provocadas por el ejercicio o por causas desconocidas. El titular de autorización de comercialización está realizando una distribución controlada al existir unidades limitadas.

3 DITANRIX, DIFTAVAX (Vacunas tetanos+difteria adultos)

Ditanrix Adulto se presenta como suspensión inyectable en jeringa precargada que induce niveles protectores de anticuerpos antitetánicos y antidiftéricos. La vacuna actúa ayudando al organismo a producir sus propios anticuerpos y está indicada en la inmunización activa frente al tétanos y difteria en niños a partir de 7 años y en adultos. En estos momentos, no existen suministros en la versión de una jeringa precargada de 0,5 ml.

4 RYTMONORM 300 mg (Propafenona)

Rytmonorm 300 mg es un medicamento que se utiliza para los trastornos del ritmo cardíaco de origen diverso. Es uno de los tratamientos que no se encuentras disponibles y desde la Agencia del Medicamento y productos sanitarios detallan que se puede solicitar como medicamento extranjero ya que la agencia ha gestionado la importación de unidades que están disponibles a través de la aplicación de medicamentos en situaciones especiales.

5 CLEXANE 4.000 UI (40 mg)/0,4 ml solución inyectable y 6.000 UI (60 mg)/0,6 ml solución inyectable

CLEXANE es un anticoagulante que sirve para impedir que los coágulos de sangre ya existentes se hagan más grandes. Este tratamiento ayuda al organismo a romperlos e nterrumpe la formación de nuevos. Es practicamente imposible encontrar este fármaco en la versión inyectable tanto de 0,6 y 0,4 ml. Y es que el titular de autorización de comercialización está realizando una distribución controlada al existir unidades limitadas.

6 POMADA OCULOS EPITELIZANTE

Este medicamento se emplea en la prevención y tratamiento de infecciones bacterianas producidas tras la extracción de cuerpos extraños o en erosiones corneales y/o conjuntivales. Por sus componentes, se pueden encontrar otros similiares pero deberá ser el médico prescriptor quien determine la posibilidad de utilizar otros tratamientos comercializados.