José María García Arenzana: «Las bacterias se adaptan más rapido a los cambios; la resistencia a los antibióticos es una amenaza mundial»

BEATRIZ CAMPUZANO Viernes, 25 mayo 2018, 07:36

El descubrimiento del primer antibiótico marcó un antes y un después en el porvenir de la sociedad y de la ciencia reduciendo de forma muy importante la mortalidad por causa infecciosa. La penicilina, hallada de forma casual por Alexander Fleming en los años cuarenta, sirvió para demostrar la necesidad de disponer de antibióticos. Hoy, se cuestiona la toma excesiva de antibióticos que ha derivado en la aparición en resistencias. Tanto es así que, según el primer registro hospitalario de pacientes afectados realizado por la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), las bacterias resistentes a los antibióticos matan cada año en España a más de 35.000 personas. Es una de las principales amenazas para la salud mundial, pero José María García Arenzana, microbiólogo del Hospital Donostia, consciente de que es inevitable que surjan las resistencias, aboga por el uso medido de antibióticos porque «aunque se produce un desequilibrio ecológico, te cura de una infección».

-La palabra 'superbacterias' se escucha cada vez con más frecuencia, pero ¿a qué refiere exactamente?

-Es un término poco científico, que se usa para denominar a las bacterias que son muy resistentes a los antibióticos. Esto supone que no exista una buena alternativa de tratamiento para esas infecciones. De hecho, puede darse el caso de que no exista ninguna, aunque este último caso sea excepcional.

-¿Cómo se desarrolla esa resistencia a los antibióticos?

-Esa resistencia existe de forma natural en muchos microorganismos, pero suele estar latente. El problema es que con el uso extensivo de los antimicrobianos (o antibióticos), 'despertamos' o los seleccionamos la bacteria. Es decir, eliminamos la competencia de las bacterias sensibles y dejamos ese hueco para las más resistentes, por eso esta situación es especialmente frecuente en los hospitales o en las personas que reciben más tratamientos con antibióticos con frecuencia. Además las distintas bacterias también se pueden transmitir entre ellas los mecanismos por los que resisten la acción de los antibióticos.

-¿Por qué es motivo de preocupación global?

-El motivo de preocupación es evidente. El principal problema es que puede haber enfermos con infecciones graves que no pueden ser tratados eficazmente con los antibióticos, que hace tan solo unos años funcionaban bien. Eso condiciona un aumento de mortalidad causado por infecciones graves.

-Desde un punto de vista científico, ¿cómo se puede frenar la resistencia a las bacterias?

-Hay varias soluciones. Lo primero que hay que hacer es mejorar el uso que hacemos de los antimicrobianos. Desde prohibir la administración sin receta en las farmacias, que ya se hace en Euskadi desde hace años, hasta limitar su uso en agricultura y ganadería o mejorar su uso en medicina. También es necesario que haya formación e investigación. Formación a los ciudadanos y a los profesionales. Por un lado, se necesitan guías actualizadas y programas de formación a todos los niveles, especialmente el de los médicos y veterinarios, que son los únicos que pueden recetar dichos fármacos. Es importante que eso cale tanto en los hospitales como en los ambulatorios. Y por otro lado, es fundamental que se pueda serguir investigando para poder desarrollar nuevos antibióticos.

-¿Y a título personal?

-Es importante no abusar de los antibióticos y respetar las dósis que nos marcan los facultativos. Para evitar infeciones hay que lavarse las manos. El gran problema de las bacterias es que no se ven pero están ahí y cada vez son más fuertes y no entienden de barreras.

«Si no completamos un tratamiento solo conseguiremos hacer más fuerte a la bacteria»

-¿Qué pasa en nuestro organismo cuando detenemos el consumo de un antibiótico antes de lo establecido por el médico?

-Los síntomas pueden mejorar y los enfermos se encontrarán mejor pero eso no significa que la bacteria se haya muerto. Por eso es fundamental terminar el tratamiento porque si no se hace lo único que conseguimos es que la bactería se haga más fuerte y por tanto más resistente.

-Estamos en guerra con las bacterías, ¿quién se defiende mejor?

-Estamos en guerra con las bacterias patógenas, las que son capaces de producir una enfermedad grave. De hecho, la mayoría de las bacterias, incluidas las que albergamos los seres humanos, no son malas y nos ayudan y protegen. Por eso, el problema es difícil de evitar. Los antibióticos no distinguen entre bacterias buenas y malas, siendo el único grupo de fármacos que tienen un impacto ecológico no solo en el paciente que recibe el tratamiento, sino también en su entorno cercano.

-Los antibióticos llevan recentándose desde mediados del siglo anterior, pero ¿cómo se llega a la situación de que dejen de ser efectivos?

Las bacterias tienen algo en los que nos superan ampliamente, que es en la capacidad de adaptarse y sobrevivir en condiciones desfavorables. Además su capacidad de multiplicarse, la de las bacterias con las resistencias que han desarrollado incluidas, es enorme. La capacidad de multiplicarse, es decir, de crear una nueva generación de bacterias, puede ser de solo 20 minutos. Esto se traduce en que en pocos días las bacterias sensibles pueden ser sustituidas por las resistentes.

-El problema del uso excesivo de antibióticos es un problema que se lleva tiempo denunciando y sin embargo no hace más que agravarse. ¿Por qué?

La gente cada vez vive más años y en muchas ocasiones con enfermedades crónicas o con tratamientos que hacen que sus defensas estén debilitadas ya sea por trasplantes, leucemias, cánceres... Por eso se necesita administrarles antimicrobianos con frecuencia y por tanto los microorganismos acaban teniendo infecciones más resistentes con más frecuencia y de mayor gravedad.

-España ha tenido hasta hace unos años un consumo elevado de antibióticos, ¿hay alguna razón epidemiológica que lo justifique?

Hasta hace unos 25 años estaba entre los países en los que había más consumo, al menos en Europa occidental. Sin embargo, hoy en día, por los datos que tenemos estamos entre los países escandinavos y Países Bajos, que son los que tienen situaciones mejores, y los del este y sur de Europa. Tenemos datos de consumo antibiótico y de resistencias parecidos a los de Francia o Alemania. Razón epidemiológica no hay, es más una cuestión de conciencia ecológica tanto de los médicos como de los pacientes.

- ¿Dentro de España también se dan esas diferencias norte-sur?

Sí, en Euskadi, por ejemplo, estamos en cifras más parecidas a las centroeuropeas, tanto en los hospitales como en atención primaria y eso es un buen síntoma, aunque aún hay posibilidad de mejora.