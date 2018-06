«Que haya privilegiados es inaceptable» Ana Murgizu resalta el paso dado por el doctor José María de Egaña Barrenechea de denunciar las supuestas irregularidades. / IÑIGO SÁNCHEZ «Es un secreto a voces que hay compañeros que saben las respuestas de las pruebas», dicen los profesionales eventuales que se presentan a la OPE IKER MARÍN SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 6 junio 2018, 06:49

«En el año 2002 como presidente de la Sociedad Vasco-Navarra de Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del Dolor me dirigí al entonces consejero de Salud, Gabriel Inclán, para que por favor, revisará el concurso-oposición de nuestra especialidad. Su gabinete me remitió una nota en la que comentaba que lo tenían en cuenta. Hoy es el día en el que cien compañeros (especialistas en Anestesiología y Reanimación) merecen un cero en el segundo ejercicio de la OPE 2017. El Sindicato Médico de Euskadi ha elaborado las curvas de los resultados y... Dr. Egaña, gracias. Por fin, un Jefe de Servicio, en un tribunal, denuncia lo que muchos han callado durante años». Este testimonio lo firma Luis Abad, doctor en medicina y cirugía, especialista en Anestesiología y Reanimación. Su destinatario es José María de Egaña Barrenechea, Jefe de Servicio de Cirugía Vascular del Hospital Universitario Donostia (HUD) y miembro del Tribunal de esa categoría. Doctor que denunció el pasado viernes las posibles filtraciones en los exámenes de la OPE de Osakidetza y que ha supuesto el punto de partida para una polémica que no ha hecho más que comenzar después de la denuncia interpuesta ayer por el sindicato ELA, la posible de LAB y la reunión que tiene prevista ESK con la Fiscalía.

El doctor Mendia no es el único que valora el paso que dio la semana pasada el Jefe de Servicio de Cirugía Vascular del HUD. Ana Murgizu, doctora de atención primaria, realizó su prueba de OPE el 12 de mayo para lograr una plaza en Atención Primaria. Esta donostiarra, que se he quedado a una pregunta de aprobar, -«he presentado seis impugnaciones y espero que alguna salga adelante. Sería un orgullo personal hacerlo»-, tiene claro que el detonante de que este tema haya salido a la luz pública y lo haya hecho con tanto impacto social es «el paso que dio el doctor De Egaña». Sobre las supuestas filtraciones en los exámenes es clara: «Es algo que todo el mundo sabe desde siempre. En las pruebas de las especialidades es vox populi. Siempre ha habido sospecha de que había gente que sabía las preguntas de los exámenes». Murgizu va más allá y dice que «se sabe que la gente de los diferentes servicios se iba colocando por años. Primero unos y a los pocos años, otros». Ella que lleva 20 años intentado lograr una plaza que le haga olvidar contratos eventuales e interinidades vive este proceso «con mucho cabreo». «Me parece muy mal que haya privilegiados. Creo que deberían impugnar todas estas pruebas y cambiar el procedimiento de las OPEs», dice. Sí que reconoce que este procedimiento no debe salpicar a todas las pruebas que se están realizando, «en Atención Primaria no creo que sea un problema, sobre todo sucede en las especialidades».

Esta OPE, la más multitudinaria de la historia, no finaliza hasta el 1 de julio. Por lo tanto, hay todavía miles de guipuzcoanos que están estudiando para poder hacer realidad el sueño de conseguir una plaza fija en Osakidetza. Es el caso de la donostiarra Amaia Páez y la zarauztarra Maitena Larrañaga. Ambas son enfermeras y se presentan a la prueba que se celebra el domingo 17 en Barakaldo. «Somos 12.000 candidatas para 600 plazas», recuerdan. Larrañaga, trabaja con una interinidad en el HUD, explica que «toda esta polémica de las filtraciones me da mucha rabia, y lo malo es que es un secreto a voces». Confirma que los supuestos amaños no suceden en las categorías masivas y sí en las especialidades. En su opinión «es injusto. Todos los que nos presentamos a la OPE estamos haciendo un esfuerzo descomunal en todos los sentidos para sacar una plaza y que haya privilegiados es inaceptable».

Coincide en su valoración Páez. La donostiarra, enfermera con puesto de interinidad en el HUD, cree que en su prueba es más complicado que sucedan estas ayudas. «Enfermería va por méritos, se tiene en cuenta el tiempo trabajado, el euskera y los resultados de los exámenes», enumera. Páez dice que está haciendo un esfuerzo para «abstraerme de toda esta polémica. Bastante tengo con lo mío a 10 días de un examen tan importante». Lo que sí espera es que Salud no paralice los exámenes: «Llevo desde enero estudiando, acudo todos los sábados a una academia, trabajando, con dos niños y con un gasto importante de dinero. Sería muy injusto que las suspendieran».