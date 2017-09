La píldora ni engorda ni produce cáncer Un estudio desmitifica las creencias populares sobre los anticonceptivos femeninos y la menstruación DORY AYLLÓN Sábado, 30 septiembre 2017, 11:14

«La regla es un sangrado del que la mujer puede prescindir sin que afecte a su salud». Así lo aseguró José Vicente Navarro, presidente de la Fundación Española de Contracepción, en la presentación de la encuesta ‘Análisis del uso de métodos anticonceptivos y su impacto en la mejora de calidad de vida’, realizada por primera vez en España. En ella entrevistaron a 1.800 mujeres en edad fértil.

A pesar de las molestias que acarrea la menstruación, el estudio revela que siete de cada diez mujeres no haría nada para dejar de tenerla. El mismo número cree que es un proceso de desintoxicación necesario. Incluso, más de la mitad no comparte la afirmación de que se pueda prescindir del periodo sin ver afectada la salud. Se trata de una postura que se extiende a más del 60% entre las mujeres de 20 a 24 y de 35 a 39 años, y en los sectores económicos más altos.

En relación con los métodos anticonceptivos hay un clima mayoritario de preocupación por los posibles efectos que puede tener su uso sobre la salud, sobre todo los problemas circulatorios. Sin embargo, el estudio aclara que las usuarias de métodos anticonceptivos tienen mejor calidad de vida que las mujeres que no los utilizan o sólo emplean el preservativo. Pero los expertos lo tienen claro. «El preservativo es esencial para no tener enfermedades de transmisión sexual y no hay que dejar de utilizarlo, pero habría que combinarlo con métodos anticonceptivos hormonales».

Más entre las jóvenes

El clima mayoritario de preocupación por los posibles efectos que puede tener el uso de métodos anticonceptivos sobre la salud se ve acentuado entre las mujeres de 20 a 29 años. El doctor José Ramón Serrano, presidente de la Sociedad Española de Contracepción, quiso desmitificar los efectos negativos. «Tenemos que luchar contra las ideas falsas que se han implantado en la sociedad sobre los anticonceptivos. No engordan, no disminuyen la fertilidad y ni el deseo sexual», afirmó Serrano. Y es que según los especialistas, no sólo no son perjudiciales para la salud, sino que previenen el cáncer de colon, el de endometrio, los quistes y son buenos para la piel. «Ni engordan, ni producen cáncer», como se ha llegado a transmitir por el boca a boca o páginas web de más que dudosa fiabilidad.

Según el presidente de la Sociedad Española de Contracepción, en los últimos años «tanto el Estado como las comunidades autónomas han dado muy pocos pasos en salud sexual y reproductiva». Así, los expertos pidieron al Gobierno que destine más presupuesto para poder educar en salud sexual y que impliquen a los colegios en la educación de los alumnos en este aspecto. También hicieron un llamamiento para que se eduque en los hogares con el fin de prevenir futuros problemas derivados de la desinformación que existe en torno a las relaciones sexuales y a las enfermedades de transmisión sexual.