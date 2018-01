Osakidetza cree «prematuro» concluir que la vacuna contra la gripe este año no es eficaz Una mujer se vacuna contra la gripe. / LOBO ALTUNA Admite que las cepas «evolucionan» y recalca que «lo esencial» no es evitar el virus sino sus complicaciones AMAIA CHICO SAN SEBASTIÁN. Martes, 16 enero 2018, 06:45

No se trata solo de no caer enfermo sino de que la gripe pase lo más rápido posible y sin generar complicaciones graves en sus 'víctimas'. Y en ese segundo objetivo es en el que se centra Osakidetza para defender la importancia de la vacuna y para reclamar «prudencia» ante las informaciones que hablan de que la inoculada esta temporada está resultando poco eficaz para prevenir la enfermedad. Solo la evita en un 25%, según los médicos de familia. «Es prematuro» hacer ese análisis sin que haya finalizado la actividad epidémica, advierte de inicio el responsable de programas de Salud Pública de Osakidetza, Enrique Peiró, quien recuerda que los centros de control y prevención de enfermedades de Atlanta (CDC) ni siquiera han notificado la eficacia que obtuvo la vacuna del pasado año.

Peiró insiste en la distinción entre los dos fines de la vacuna. Y aunque reconoce «interesante» que los ciudadanos se libren de la fiebre, el dolor muscular y de pasar varios días en cama, recalca que «lo verdaderamente esencial es reducir la probabilidad de complicaciones como neumonías, que deriven en ingresos hospitalarios e incluso fallecimientos, y todos los expertos coinciden en que, de media, las vacunas que se preparan cada año las reduce en un 70 u 80%» entre los colectivos de riesgo, los prioritarios de las campañas de información.

En lo que va de temporada, catorce personas han fallecido como consecuencia de la gripe. Y la incidencia sigue al alza, con un último registro, hasta el 7 de enero, de 360 casos por 100.000 habitantes. Esa tasa que aún no ha llegado al pico de los 400 afectados alcanzado el pasado año, constata Peiró como otra muestra de que la vacuna actual no es inefectiva y que está ofreciendo resultados más allá de que se hayan podido detectar casos en los que el «virus circulante no esté en la composición» de la misma. La «receta» este año incluye «tres tipos» de virus conocidos: B, AH3N2 y AH1N1. Y según el responsable de programas de Salud Pública, «el predominio» hasta ahora en Euskadi «es del tipo viral B (un 83%)» y el resto de tipo A. «De las 41 muestras enviadas al laboratorio, en 28 se han confirmado el virus B y en 6, virus A: cuatro A (H3) y dos A(H1N1)», recoge la última actualización de la red vigía de Osakidetza.

Incidencia 360 casos por cada 100.000 habitantes hasta el 7 de enero. La epidemia sigue al alza en Euskadi, sobre todo en Gipuzkoa. El tipo viral predominante es el B. Catorce personas han fallecido como consecuencia de un proceso gripal, y 292 personas han tenido que ser hospitalizadas, 85 graves.

Peiró asegura que no «tiene constancia» de que se haya producido ninguna mutación que reduzca la eficacia de la vacuna ante la cepa de gripe que azota este año, según alude la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria, que apunta a una variante del tipo B. Y advierte de que si así fuera, como ocurrió en 2009, la incidencia de la gripe habría alcanzado niveles muy superiores a los actuales.

Peiró admite que «los tipos del virus están en continua evolución», lo que se denomina la «deriva antigénica», y que por esa razón se pueden producir «faltas de concordancia» entre las cepas que componen la vacuna y las «circulantes», los que llegan hasta las consultas médicas. «Puede ocurrir que en un punto circule un tipo de virus, del tipo B, pero algo diferente a la variable incluida en la vacuna. Que no haya una coincidencia exacta. Eso está admitido», explica. «Pero no hablaría de mutación».

Uno de los vigías de la epidemia de gripe en Euskadi afirma que no tiene «constancia» de que, como ocurrió en 2009, exista alguna cepa desconocida que haya vuelto ineficaz la vacuna. «Es prematuro» avanzar qué porcentaje de eficacia ha tenido la vacuna. «No se puede evaluar hasta que se cierre» la temporada, asegura. Y vuelve a distinguir entre la posible ineficacia del compuesto a la hora de prevenir la enfermedad -un dato «variable» que puede oscilar entre el 25 y el 60%- y la efectividad a la hora de evitar que a la población de riesgo la gripe le derive, por ejemplo, en neumonía. «Aún y todo, sea cual sea el porcentaje de eficacia, es la única herramienta preventiva específica, efectiva y segura» para evitar males mayores, concluye.

Consenso internacional

Peiró recuerda que la composición de la vacuna antigripal cada año es fruto de un proceso internacional, en el que «a partir de febrero se recoge la información de los tipos de virus circulantes en todo el mundo, se aglutina en los centros de referencia de la OMS de Ginebra, Londres, Melbourne y Atlanta, se hace una propuesta diferente para el hemisferio norte y el sur, y un comité de expertos de la UE, en nuestro caso, refrenda la composición» para la vacuna de la siguiente temporada.

La explicación llega después de dos semanas de especial incidencia de gripe, con más de 300 consultas en Gipuzkoa, el territorio más afectado por una epidemia que se acerca ya a la tasa alcanzada el año pasado. De momento, según datos de la red vigía de Osakidetza, «se mantiene el ascenso de la actividad gripal». Desde el comienzo de la temporada 292 personas han tenido que ser hospitalizadas, 85 graves. Y en más de la mitad de esos casos graves, el enfermo no estaba vacunado.