Los opositores aprobados de Osakidetza sin plaza podrán guardar la nota para el siguiente examen

Los empleados sanitarios podrán jubilarse a los 68 años, una medida que solo apoya el Sindicato Médico de Euskadi

La megaoposición de Osakidetza, con 3.335 plazas de 21 categorías, tendrá una novedad: los aspirantes a un empleo que aprueben pero no saquen plaza podrán conservar la nota, si así lo desean, para la siguiente oposición. Este acuerdo se ha adoptado este martes en la Mesa Sectorial de Sanidad –el órgano de negociación del Gobierno y los sindicatos– a propuesta de la central de Enferermería (SATSE). Su secretaria de organización, Encarna de la Maza, ha explicado el procedimiento. «Los opositores aprobados tendrán dos opciones. Para la siguiente oposición podrán en el momento de inscribirse y pagar las tasas, decir que expresan su voluntad de no hacer el examen y reservarse la nota del anterior, de forma que pasan directamente a la fase de méritos. La segunda posibilidad es examinarse de nuevo para mejorar nota». De la Maza ha explicado que con esta medida se pretende «reducir el estrés de las personas que han aprobado para que no tengan que someterse a esa tensión».

Esta novedad exige medidas que garanticen la igualdad de oportunidades entre los opositores de diferentes convocatorias. Para ello, el acuerdo incluye que los exámenes sean similares y las normas e evaluación de los tribunales, homogéneas.

El segundo gran acuerdo alcanzado hoy está relacionado con los criterios de adjudicación de las plazas en los concursos de traslados que preceden a cualquier convocatoria de oposición. En estos momentos, las pautas no son iguales en todas las organizaciones del Servicio Vasco de Salud. A partir de ahora van a ser idénticas. «Las diferentes normativas generaban malestar, enfado e incertidumbre por parte del personal afectado que no entendía qué criterios iban a seguir para adjudicar estas plazas. Es importante unificar para que las oportunidades sean idénticas», resalta SATSE Euskadi.

Finales de primavera

En la Mesa no se ha cerrado la fecha de la oposición, pero la dirección de Osakidetza se ha comprometido a convocarla a finales de enero o principios de febrero, con la intención de que los exámenes se realicen a finales de primavera.

En la reunión también se ha hablado del acuerdo alcanzado entre el Sindicato Médico de Euskadi y el Departamento vasco de Salud para ampliar de forma voluntaria la vida laboral de la plantilla sanitaria hasta los 68 años. El resto de centrales están en contra, pero el Gobierno quiere que sea así ante la carencia de facultativos. Los médicos también lo quieren porque consideran que sus hasta doce años de preparación deben compensarse con una vida laboral más larga