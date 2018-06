Los médicos que han sacado a la luz las posibles irregularidades de la OPE denuncian «presiones» Participantes en una OPE. / UNANUE El sindicato ESK recoge en un comunicado el testimonio de los tres médicos especialistas que depositaron ante notario la prueba del supuesto amaño ARANTXA ALDAZ Lunes, 11 junio 2018, 12:52

Los tres médicos especialistas que trabajan para el Servicio Vasco de Salud y que han denunciado las supuestas irregularidades en la OPE de Osakidetza han emitido un comunicado, a través del sindicato ESK al que están afiliados, para dar cuenta de las «presiones» que están recibiendo, y se ha preguntado si es a esto a lo que se refería el consejero de Salud, Jon Darpón, cuando el pasado viernes anunció que «no le temblará el pulso» a la hora de adoptar medidas si se confirma el supuesto fraude en la OPE.

«Somos un grupo de tres médicos especialistas que trabaja para el Servicio Vasco de Salud sin plaza en propiedad. En este momento los tres somos afiliados del sindicato ESK. Venimos trabajando desde hace meses para conseguir sacar a la luz algo que nos parecía profundamente injusto por más que fuera lo aceptado entre compañeros, compañeras y superiores», se presentan en la nota.

En primer lugar, se dirigen «a los y las compañeras que se sienten frustradas porque pensaban que en esta OPE 'les tocaba' y cargan la agresividad que les genera verse sin 'su plaza' en nuestra contra: nosotros/as no hemos hecho más que señalar una irregularidad habitual, no hemos cometido ninguna. No somos los y las encargadas de decidir, paralizar o juzgar nada. Dicho esto, creemos firmemente que caminar hacia la transparencia y la igualdad de oportunidades es en beneficio de todos y todas. Y entre todos debemos conseguir una transición pacífica hacia la normalidad».

En segundo lugar, también apelan a las autoridades: «nos resulta agotador y tristísimo tener que recurrir a técnicas de maquiavelismo político-sindical para dar a conocer de manera efectiva algo que todos y todas conocíamos. No es justo que para denunciar la corrupción en su organización o trabajo una persona deba exponerse hasta el límite del riesgo porque la prueba de cargo recaiga sobre sus hombros. Una o uno de nosotros tres llegó a pedir las preguntas de su examen con la única intención de hacerlo público y dar credibilidad a la denuncia. Quien acuse a este compañero o compañera de participar en esto por despecho no podría estar más equivocado. En realidad es la persona más valiente de los tres». En el comunicado, ESK recuerda que depositó ante notario los posibles resultados de una especialidad, lo que ha destapado un supuesto caso de amaño en la OPE. El Servicio Vasco de Salud se ha visto en la necesidad de suspender cautelarmente la OPE en marcha en cuatro especialidades médicas(Cardiología, Cirugía Vascular y Angiología, Anestesia y Cirugía Plástica) ante la sospecha de que se hayan filtrado exámenes. Las pruebas referidas a una quinta especialidad, Pediatría Hospitalaria, también se han recurrido.

Por ello, reclaman «protocolos que animen, protejan y garanticen la seguridad de las personas interesadas en denunciar la corrupción en los organismos y administraciones públicas». Y animan «a quien se sienta afectado de una u otra manera por este problema a que hablen abiertamente sobre su situación y expresen su opinión sin miedo y sin complejos. Sabemos que es una tarea que requiere romper tabúes pero estamos convencidos y convencidas, y es lo que nos ha movido a sacar a la luz estas reflexiones, de que este es un trabajo que debemos hacer entre todos y todas».