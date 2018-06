Indemnizan a una bilbaína por la «chapuza» de una operación de pecho El seguro médico deberá pagarle porque los médicos le dejaron una cicatriz en mitad de la mama después de tres intervenciones A. H. BILBAO. Jueves, 14 junio 2018, 08:31

La compañía de seguros de un cirujano plástico bilbaíno deberá indemnizar con 25.000 euros a una paciente por la «chapuza» que le hizo en la operación de pecho a la que le sometió en 2005, según la sentencia de Juzgado de Primera Instancia 35 de Madrid. Tanto la mujer como el facultativo son vizcaínos y la intervención se realizó en una clínica de Bilbao, aunque la demanda se interpuso contra la aseguradora, cuya sede social se encuentra en la capital, motivo por lo que el caso se ha juzgado allí.

La paciente, que en la actualidad tiene 43 años, se sometió en 2005 a una intervención de cirugía estética para corregir una ligera asimetría en la aureola mamaria, aunque no salió como esperaba. Al año siguiente, volvió a entrar al quirófano dos veces más. La mujer, representada en esta causa por el abogado bilbaíno Carlos Gómez Menchaca, sufrió tres operaciones en total sin conseguir los fines pretendidos y con un «evidente daño estético» al quedarle una cicatriz en mitad de la mama derecha, lo que le produjo serios «sufrimientos físicos y psicológicos». El debate del proceso se situó en determinar si la responsabilidad civil por un acto negligente de personal médico asegurado como era el caso, había o no prescrito, ya que la afectada no interpuso la demanda por daños y perjuicios hasta el año 2016.