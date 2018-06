EsTAS SON LAS MEDUSAS QUE TE PUEDES ENCONTRAR ESTE VERANO

3

Aguamala

La denominada Rhizostoma pulmo, más conocida como medusa aguamala es una medusa de coloración blanca, amarillenta o rosácea, con bordes de la campana violetas. El cuerpo es tipo gelatinoso, bastante grande, de hecho pueden medir hasta los 90 cm de longitud, aunque la media está en unos 30 cm. No posee tentáculos, sino ocho fuertes brazos. Habita en aguas marinas abiertas, aunque en primavera puede avistarse en zonas cercanas a la costa, de hecho el pasado mayo aparecieron varias en Donostia. Se han descrito como solitarias. Para los bañistas en playas puede revestir una relativa peligrosidad, ya que las picaduras de esta especie son frecuentes y secretan toxinas nocivas para la piel. Sin embargo, la picadura de esta especie no tiene graves consecuencias y sus brazos normalmente no suponen un peligro grave para los seres humanos. Sólo en las personas sensibles, el contacto puede causar irritación que desaparece espontáneamente en un tiempo corto, pero aún deja un dolor persistente. En el agua desprende algunas sustancias o toxinas que causan pequeñas abrasiones de picazón y ardor.