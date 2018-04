El Gobierno intenta regular los medicamentos homeopáticos 01:01 Varias comunidades autónomas se oponen porque dicen que no se puede regular algo sobre lo que no hay evidencia científica de su eficacia ATLAS Martes, 24 abril 2018, 18:02

El Gobierno quiere que los medicamentos homeopaticos estén registrados en la Agencia del Medicamento. Dicen que así se garantizaría su seguridad. Pero varias comunidades autónomas se oponen porque dicen que no se puede regular algo sobre lo que no hay evidencia científica de su eficacia. Algunas incluso exigen que sean retirados estos productos de las farmacias. La orden ministerial que quiere aprobar el Gobierno les pedirá demostrar su eficacia solo si quieren registrarse con una indicación determinada, por ejemplo, para aliviar la tos. Los que no lo requieran, quedarán bajo el epigrafe «sin indicaciones terapéuticas»