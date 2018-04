Desabastecimiento puntual de Dalsy en Gipuzkoa, aunque hay alternativas genéricas La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios reconoce en su web que existen problemas de suministro BEATRIZ CAMPUZANO Lunes, 23 abril 2018, 16:56

Encontrar estos días una farmacia que comercialice Dalsy en su versión de 20mg/ml se ha convertido en un reto. Desde hace unos meses, las farmaceúticas no reciben este medicamento para niños y sólo aquellas que tenían el Dalsy 20 mg/ml en stock disponen hoy de este producto.

La empresa encargada de su distribución ha dejado de mandarlo a las farmacias y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Misterio de Sanidad, ha informado del desabastecimiento de Dalsy en las farmacias de toda España, tras la decisión de la compañía titular de bloquear su distribución tras detectar un error en el prospecto en algunos lotes, que no han llegado a ser distribuidos.

La titular de la autorización de comercialización, BGP products Operations, comunicó el pasado 19 de febrero de estos problemas de suministro, informó de que ninguna de las unidades afectadas ha sido distribuida al mercado nacional y estableció como fecha de restablecimiento prevista el 9 de abril.

No obstante, esa fecha parece que no se ha cumplido porque las farmacias guipuzcoanas todavía no han recibido este medicamento que se utiliza en lactantes mayores de 3 meses y niños hasta 12 años para el alivio sintomático de los dolores ocasionales leves o moderados, así como en estados febriles.

«Llevamos desde febrero pidiéndolo, pero no nos lo traen. Además, no sabemos cuándo lo van a reponer», afirman desde la farmacia de la plaza Gipuzkoa de San Sebastián. En una situación similar se encuentra la farmacia de Garbera a la que no queda Dalsy en su versión de 20 mg/ml desde el cuatro de marzo de 2018. «No sabemos por qué no nos mandan pero ahora mismo no nos queda. Vienen muchos padres buscando este medicamento y no podemos proporcionárselo. Solo tenemos de 40 mg/ml, pero muchos no lo quieren porque el sabor no es el mismo y la concentración es mayor». La misma respuesta ofrecen en la farmacia Corcuera de Irun. «No entra en los almacenes este medicamente desde hace un mes», aseguran.

Desde el Colegio Oficial de Farmaceúticos de Gipuzkoa aseguran que no han recibido ninguna notificación oficial por parte de la distribuidora, pero se muestran tranquilos porque «existen otros medicamentos genéricos que contienen los mismos principios activos que el Dalsy».

No es la primera vez que Dalsy se encuentra en el centro de la polémica. Ya en 2016, Facua-Consumidores en Acción (AEMPS) ha notificado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios adviertía de uno de los efectos secundarios de este conocido medicamente infantil. Desde AEMPS denunciaban que el abuso de Dalsy se había vinculado a perjuicios en la capacidad psicomotriz de los menores debido al colorante que utiliza.