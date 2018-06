Qué debes saber si quieres donar sangre Un hombre donando sangre. / Fraile Los principales requisitos son tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kilos ANA VEGA Miércoles, 20 junio 2018, 11:43

Cada cinco minutos alguien necesita de sangre en Euskadi. La sangre no se puede fabricar y no se puede almacenar indefinidamente, de hecho, tiene una vida bastante limitada. El plasma es lo que más dura y puede conservarse hasta un año; los concentrados de hematíes se conservan 42 días pero las plaquetas tienen una vida de cinco días. Por eso es tan importante la acción de donar sangre. Para el donante es un simple gesto solidario pero para el receptor puede significar salvar la vida. La página web de la Asociación de Donantes de Gipuzkoa ofrece todos los detalles sobre este acto que debe ser cotidiano y no ligado a catástrofes. En la web podemos encontrar toda la información sobre quién puede donar y dónde puede hacerlo.

Los principales requisitos son tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kilos. Además los hombres pueden donar hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, respetando siempre un periodo de descanso de dos meses entre donaciones. No es conveniente donar sangre si en las siguientes 24 horas se a va conducir vehículos grandes o ambulancias o si se van a realizar trabajos o deportes peligrosos. Además se recomienda acudir tras haber ingerido una comida pobre en grasas, – nunca en ayunas- y evitar fumar desde al menos una hora antes de la donación.

Antes de donar sangre tendremos que rellenar un cuestionario orientado a detectar cualquier posible factor de riesgo. Algunas preguntas son bastante obvias pero hay algunas otras que pueden resultar chocantes para el que dona por primera vez. Por ejemplo hay que responder a preguntas como si ha sufrido alguna vez un ataque epiléptico, si tiene tatuajes, si ha tenido alguna vez un tratamiento de pastillas para el acné o si ha viajado a Reino Unido en el periodo 1980-1996. Estas preguntas vienen determinadas por ley y el objetivo no es otro que velar por la seguridad del donante y del futuro receptor. De todas maneras, una respuesta afirmativa no invalidará una donación sino que serán los médicos responsables de la extracción los que decidirán si ésta debe o no realizarse.

Los grupos sanguíneos más comunes entre nuestra población son el A positivo y el 0 positivo. El donante del grupo 0 negativo, también llamado 'donante universal', es el más interesante ya que en caso de emergencia su sangre se puede transfundir a cualquier persona. Este grupo lo compone entre el 5 y 7% de la población.

¿Y después?

Tras la donación es necesario mantenerse en reposo durante unos 10-15 minutos. Además se aconseja tomar abundantes líquidos y evitar fumar y beber alcohol en las dos horas siguientes a la donación. En las horas siguientes a una donación de sangre debe evitarse también hacer ejercicio físico dado que puede ocasionar mareos.

Según explica la web de Donantes de Euskadi, si tras la donación se encuentra alguna anomalía en la sangre, se ponen en contacto con el donante para, «con absoluta discreción, hacer partícipe de lo encontrado y realizar un nuevo análisis de confirmación que asegure el resultado». Muchas veces estos hallazgos son 'falsas alarmas', pero «si realmente se ha detectado algo de importancia, se lo comunicamos al donante y le indicamos los pasos a seguir».

En 24 horas nuestro organismo habrá recuperado el volumen de líquido que tenía antes de la donación y se encontrará en niveles normales.