Darpón niega colapso por la gripe y dice que «para ver el derbi hay más cola que la que hay en muchos puntos de Osakidetza» Se espera que durante esta semana continúe creciendo el número de casos y que la próxima empiecen a descender o aumenten aunque en menor medida EFE Viernes, 12 enero 2018, 10:55

Los casos de gripe seguirán creciendo previsiblemente durante esta semana y se espera que las infecciones de este virus vayan descendiendo a partir de la próxima, según ha asegurado el consejero de Salud, Jon Darpón, que ha negado que se haya producido un colapso por esta causa en los centros sanitarios vascos.

Durante una rueda de prensa en Vitoria, Darpón ha agradecido a todos los profesionales sanitarios del sector público y privado su labor durante las semanas de epidemia de gripe.

Según los últimos datos correspondientes a la semana pasada, la actividad gripal ha aumentado hasta alcanzar los 360 casos por cada 100.000 habitantes y desde el comienzo de la temporada han fallecido en Euskadi 14 personas a causa de las complicaciones derivadas de esta enfermedad.

El consejero de Salud ha afirmado que se espera que durante esta semana continúe creciendo el número de casos y que la próxima empiecen a descender o aumenten aunque en menor medida.

El virus que está circulando es del grupo B, que tiene una "gran capacidad de infectabilidad", ha recordado Darpón.

Ante las quejas formuladas por usuarios sobre la saturación de algunos servicios de urgencias, principalmente a principios de año, el consejero ha respondido que "sería muy injusto" utilizar la palabra "colapso" en este caso y ha insistido en que se está atendiendo a los pacientes "con total normalidad".

Ha reconocido el aumento de la afluencia a los centros a causa de la gripe, alrededor de un 30% más que en otros períodos, y ha considerado "normal" que los pacientes tengan que esperar "un poco" para ser atendidos.

Y ha puesto varios ejemplos de otros ámbitos en los que los ciudadanos tienen que esperar. "En la semana de Navidad o en la primera del año, cuando voy a tomar un café a una cafetería espero más porque hay más gente. Cuando voy a una juguetería a comprar el Olentzero espero más que cuando le toca a mi hijo el cumpleaños que es en abril".

"Y para ver el derbi en San Mamés entre el Athletic y el Alavés hay más cola para sacar entradas que la que hay en muchos puntos de atención de Osakidetza", ha proseguido.

Funcionamiento

Darpón ha insistido en que los servicios públicos sanitarios funcionan correctamente aunque ha recordado a la ciudadanía que en ellos se atiende según la gravedad de los casos.

"Hay que hacer un poco de pedagogía", ha manifestado el consejero tras explicar que la gripe es una enfermedad "banal" en la mayor parte de la población, que puede ser grave si se complica sobre todo si el paciente tiene una enfermedad crónica determinada.

"Con cama, con calma y con líquidos abundantes se pasa" la gripe en muchos casos y otros se pueden atender en farmacias, centros de salud, puntos de atención sanitaria y hospitales, ha explicado.

"Está bien ser exigente pero la exigencia no debe llevar a la no comprensión de que no siempre tu problema es más importante que otros", ha considerado Darpón ante las quejas de los usuarios.