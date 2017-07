Consultar a tiempo la aparición de un lunar cura casi la totalidad de los casos diagnosticados por melanoma Una mujer se señala un melanoma. / Archivo Según los expertos, este tipo de tumor es una enfermedad que «puede aparecer en cualquier edad» EUROPA PRESS Madrid Miércoles, 5 julio 2017, 14:01

A pesar de que el melanoma es el séptimo tumor más prevalente en España, si el paciente acude al especialista cuando la enfermedad se encuentra en sus estados iniciales, prácticamente en la totalidad de los casos el tratamiento quirúrgico empleado es curativo, según ha explicado el coordinador del Programa de Cáncer de Piel del Centro Integral Oncológico Clara Campal HM CIOCC, Juan Francisco Rodríguez Moreno.

"Por muy agresivo que sea el tumor, si se diagnostica cuando está empezando, se aplica un tratamiento que es quirúrgico y se cura en un 96-98 por ciento de los casos sin problema. Pero cuanto más tiempo lleve ahí y más profunda se haga la lesión, se convierte en una enfermedad más problemática", ha recalcado el doctor Rodríguez.

Esto no descarta que aquellas personas a las que se les haya quitado un lunar deban continuar haciéndose revisiones, ya que "la piel tiene memoria y, por ello, hay que mantener un buen control y seguimiento de esta a lo largo de los años", ha señalado la presidenta de Melanoma España, Marta Fuentes.

El melanoma es una grave variedad del cáncer de piel causante de la mayoría de las muertes relacionadas con este tipo de tumor, tanto que, en España, se diagnostican aproximadamente 5.000 casos al año (una prevalencia de 120 casos por 100.000 habitantes), un tumor en el que está aumentando la incidencia por causas que los especialistas desconocen al cien por cien. En este sentido, el doctor ha subrayado que "probablemente se debe a la mayor exposición solar y radiaciones ultravioleta, sobre todo solar, porque cada vez la capa de ozono está mas deteriorada". Además, los antecedentes genéticos también es otro de los factores que pueden aumentar las posibilidades de aparición, ya que alrededor del 10 por ciento de las personas que lo sufren han tenido algún familiar que también lo ha padecido.

"Por otra parte, también influyen los datos puramente estadísticos, pues cada vez se hace un registro de mayor calidad del melanoma, debido a que lo atienden muchos profesionales y antes no había un registro único, algo que impacta en que cada vez tengamos datos más reales y abultados", ha destacado el especialista.

Este tipo de tumor es una enfermedad que "puede aparecer en cualquier edad", ya que no existe un perfil cerrado de paciente, aunque normalmente se diagnostica a gente de mediana edad, según el doctor Rodríguez, "como a partir de los 50 años, a pesar de que no es el típico tumor de personas mayores, pues es muy difícil diagnosticarlo en niños, pero si existe prevalencia entre la gente joven a partir de los 30 años, un rango de edad en el que cada vez se ven más casos".

Evitar las horas centrales

"Lo ideal sería evitar el sol en las horas centrales, que muchas veces estamos muy concienciados de que hay que poner crema a los niños, pero acabamos yendo a la playa o a la piscina a las 13:30 horas y esto es lo peor que podemos hacer", ha recordado el experto sobre la prevención. "Igualmente, cuando lo hagamos, hay que utilizar protección solar y utilizarla bien, es decir, cambiarla todos los años, porque esta pierde propiedades de un año a otro, además debe ser de buena calidad, de cincuenta en adelante; en cuanto a los niños, esta protección tiene que ser también física, teniendo en cuenta que hay mucha ropa también con protección ultravioleta, así como utilizar sombrillas", ha añadido.

De cualquier manera, ante la aparición de distintos síntomas que puedan alarmar a los pacientes, los profesionales recomiendan la regla ABCDE, un método para identificar las señales más comunes del melanoma: A de Asimetría, la mitad del lunar o marca de nacimiento no corresponde a la otra mitad; B de Borde, los bordes son irregulares, desiguales, dentados o poco definidos; C de Color, el color no es uniforme y puede incluir sombras color marrón o negras, o algunas veces con manchas rosadas, rojas, azules o blancas; D de Diámetro, el lunar mide más de 6 milímetros de ancho (alrededor de un cuarto de pulgada o aproximadamente del tamaño del borrador de un lápiz), aunque los melanomas algunas veces pueden ser más pequeños que esto; y por último, E de Evolución, el tamaño, la forma o el color del lunar están cambiando.