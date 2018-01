Las claves para bajar de peso tras la Navidad Huir de las dietas restrictivas y marcarse objetivos realistas son algunos de los factores esenciales EUROPA PRESS Martes, 9 enero 2018, 11:58

Huir de las dietas restrictivas y marcarse objetivos realistas, factores esenciales para bajar de peso tras la Navidad, según ha explicado la nutricionista del Hospital Quirónsalud San José, Elena de la Fuente.

"Dentro de los múltiples propósitos que se plantea la gran mayoría de la población para el nuevo año, el que encabeza de lista es, sin duda, el deseo de perder peso, para lo que, en general, se tiende a realizar dietas restrictivas o depurativas que no son nada recomendables para el organismo y que además están expuestos al efecto rebote", ha destacado la experta.

1

Objetivos realistas

Para quienes retoman los hábitos interrumpidos durante la Navidad o deciden iniciar un estilo de vida saludable, la especialista ha recomendado marcarse objetivos realistas, con los que poder sentirse motivado, manteniendo así la constancia a largo plazo. Para ello, es importante que el propósito sea medible, como, por ejemplo, consumir cinco raciones de fruta y verdura al día o salir a correr dos días por semana.

2

Planificación

Otra de las premisas a tener en cuenta para bajar de peso es la planificación, tanto de las comidas como de los días en que se va a practicar ejercicio. Una idea para llevarlo a cabo es realizar una lista con todo lo necesario hasta la siguiente compra y trazar un calendario de actividad física.

3

Fuera tentaciones

En cuanto a las sobras de las fiestas navideñas, como bombones, alcohol o turrones, Elena de la Fuente ha aconsejado "regalarlos o donarlos, para evitar la tentación a la vista y así no consumirlos. Además, se pueden congelar las sobras o dárselas a los invitados, ya que, si no, no solo cometeremos el exceso el día de celebración, sino también los posteriores".

4

Buenos hábitos

De igual manera, no hay que olvidarse de mantener una correcta hidratación y practicar algún ejercicio de manera regular. "Buscar alguna actividad que te guste y que te encaje en tu rutina será la clave para que la puedas mantener a largo plazo. Bailar, nadar, correr, yoga, caminar, montar en bici, patinar o tablas de ejercicio en casa, existen multitud de opciones donde elegir", ha concluido la nutricionista.