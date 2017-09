No, no es bueno tomar una copa de vino al día La ciencia desmiente esta extendida creencia popular DV Viernes, 1 septiembre 2017, 09:21

Seguro que alguna vez has escuchado eso de que tomar una copa de vino al día es bueno para la salud. Se ha repetido hasta la saciedad, y eso ha hecho que se convierta en una de las creencias populares más extendidas. Pero la ciencia apunta a que no solo no es beneficioso para la salud o el corazón, sino que el consumo de bebidas alcohólicas, aunque sea moderado, puede provocar cardiopatías y otras enfermedades.

La Organización Mundial de la Salud ya advirtió hace años, en 2012, que el consumo de alcohol es perjudicial para el sistema cardiovascular. La Comisión Europea alerto a su vez que el consumo, incluso en los casos en que fuera moderado, aumentaba considerablemente el riesgo de sufrir problemas de corazón a largo plazo.

Varias revistas sobre salud han publicado también resultados de estudios que determinaban que el consumo de alcohol afecta negativamente a la salud. La ciencia, por tanto, no recomienda el consumo de una copa diaria de vino, contrariamente a lo que se ha venido diciendo durante años.