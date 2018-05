«Si apruebo, supondría poner fin a 20 años de inestabilidad laboral» Hoy comienza la OPE más multitudinaria de Osakidetza con 17.567 guipuzcoanos El Colegio Oficial de Médicos de Gipuzkoa ha organizado varios cursos para preparar la Oferta Pública de Empleo de Osakidetza. IKER MARÍN Sábado, 12 mayo 2018, 11:09

Nervios, estrés y tensión. Son los términos que más se repiten entre los 17.567 guipuzcoanos que van a participar en los exámenes de la Oferta Pública de Empleo de Osakidetza que comienzan hoy en el aulario Las Nieves de Vitoria. En juego, 3.335 plazas en el Servicio Vasco de Salud. Las pruebas de las especialidades médicas se realizarán este fin de semana y los próximos tres de forma consecutiva y los exámenes del resto de categorías profesionales se realizarán los días 15, 16 y 17 de junio en el BEC y los días 2, 3, 23, 24 y 30 de junio, además del 1 de julio otra vez en Gasteiz.

Dos de las guipuzcoanas que se enfrentan al cuestionario de preguntas alternativas hoy mismo son la donostiarra Ana Murguizu (59 años) y la oiartzuarra Elene Oyarzabal (29 años). Ambas son médicos de familia y encaran la OPE con la misma tensión pero con diferentes objetivos. Murguizu se ríe al repasar la cantidad de OPEs a las que se ha presentado, «creo que a todas las realizadas hasta la fecha». La sonrisa es el mejor remedio para suavizar los nervios que siente esta doctora que reconoce que «nos jugamos mucho. Llevo trabajando en Osakidetza desde que acabé el MIR en 1999, pero lo estoy haciendo con contratos eventuales y en este momento como interina en el Centro de Salud de Intxaurrondo». Antes pasó por la mayoría de hospitales y ambulatorias de Gipuzkoa, a excepción de los situados en el Alto Deba. Explica que la situación laboral que le acompaña durante las dos últimas décadas le genera «inseguridad, intranquilidad y muchas veces enfados».

«Llevo trabajando en Osakidetza desde 1999 con contratos eventuales y de interinidad» Ana Murguizu, médico de familia

No ayuda a calmar los nervios de los candidatos a obtener una plaza de médico de familia saber que solo se ponen en liza cerca de 85 plazas, para los mas de 1.500 candidatos apuntados. Murguizu lleva preparando la OPE desde diciembre. Ha estado acudiendo los domingos a la Cámara de Comercio de Donostia para recibir cursos específicos para exámenes de OPE. El temario a estudiar destaca por su amplitud y dureza. «Lo más complejo es todo lo que tiene que ver con la estadística, la legislación y la gestión de Osakidetza. Nosotros en Atención Primaria no tratamos en el día a día estos temas, y cuesta», explica. Obtener una plaza en propiedad significaría «poner fin a 20 años de inestabilidad laboral. Además sería una gran satisfacción personal por lograr el objetivo que me había propuesto cuando comencé a trabajar». Reconoce esta mujer que durante estas dos décadas ha vivido momentos duros: «Enfrentarse a los pacientes y explicarles que soy la nueva es complicado. Los pacientes se quejan de tanto cambio, y creo que con razón».

«Los pacientes se enfadan con tanto cambio de médico, muchos de ellos no te reciben bien» elene oyarzabal, médico de familia

A pesar de llevar solo trabajando un año en Osakidetza Elene Oyarzabal coincide en la reflexión que hace su compañera. Confirma que los pacientes «están muy enfadados» con la movilidad de los doctores en la Atención Primaria. La oiartzuarra explica que esta movilidad se debe a las «OPEs realizadas hasta la fecha, la de hoy y las que se van a hacer a partir de ahora cada dos años. Si a esto le sumas los concursos de traslados que hay, los ciudadanos se encuentran con muchas caras nuevas en las consultas, sobre todo en los turnos de tarde, que es el que hago yo». En su consulta del Centro de Salud de Iztieta (Errenteria) la frase que más escucha es '¿te quedas para siempre?', «y les tengo que decir que no, que la plaza no es mía. Por este motivo me encuentro a muchas pacientes que no me reciben bien». Oyarzabal, que se enfrenta por primera vez a una OPE, acude a la cita con otro planteamiento diferente al de Murguizu. «Mi objetivo es aprobar para entrar en la lista de interinidad para el futuro. Solo llevo un año trabajando y la experiencia cuenta mucho. Por muy buen examen que haga creo que es imposible sacar plaza», señala.

Josean Amores se examina hoy en Gasteiz. / I. SÁNCHEZ

Estabilizar la plantilla

Esta OPE de Osakidetza es la más multitudinaria de la historia hasta la fecha. 96.235 personas se han inscrito para lograr alguna de las plazas. De ellas la gran mayoría son mujeres, el 75%. «Esta Oferta Pública de Empleo permitirá cubrir las vacantes acumuladas durante los últimos años y estabilizar el 95% de la plantilla», ha explicado Jon Darpón, consejero de Salud, durante el proceso llevado a cabo desde que se abrió el plazo para inscribirse el pasado 16 de febrero.

«Entre el trabajo y los niños queda poco tiempo para estudiar, son semanas muy estresantes» ainhoa jauregi, traumatóloga

Este es también el objetivo de Ainhoa Jauregi. La donostiarra de 41 años se enfrenta a la prueba el 27 de mayo, también en Vitoria. Se presenta a la categoría de cirugía ortopédica y traumatología. Lleva unas cuantas semanas preparando el examen pero reconoce que le falta tiempo, «entre el trabajo y los niños queda poco tiempo, son semanas de estrés. Llevo años trabajando, tengo el perfil 2 de euskera y creo que puedo tener opciones». Para su especialidad médica se presentan 150 personas «para unas 70 plazas». Jauregi trabaja actualmente en el Hospital del Alto Deba de Arrasate. Al principio con contratos cortos que le fueron renovando y después con uno de interinidad que mantiene hasta esta OPE.

Ana Murguizu comenzó a preparar la OPE en diciembre. / I. SÁNCHEZ

«Me juego una plaza, no de funcionaria, sino de estatutaria que te da mucha seguridad en tu vida laboral», explica. Para ello se tiene que enfrentar a un temario en el que tiene cabida «todo traumatología y los temas de leyes que son comunes a otras especialidades». A su examen, en formato de test, se le suman preguntas a desarrollar que después han de presentar ante un tribunal.

«No me parece bien que compañeros que llevan 25 años trabajando tengan que enfrentarse a la OPE» josean amores, enfermero

También es tipo test el examen al que se enfrenta hoy Josean Amores, «aunque en esta ocasión no penalizan las preguntas negativas, lo cual genera todavía mayor tensión», aclara. Este donostiarra de 49 años se presenta a la categoría de enfermero de salud laboral por el turno de promoción interna. Considera que la gran mayoría de los solicitantes se juegan «mucho. Aprobar o no te puede suponer que puedes dejar de trabajar independientemente de los años que lleves trabajando».

Tras acabar sus estudios, comenzó haciendo sustituciones, «y OPEs continuamente», siempre en el Hospital Universitario Donostia. «He tenido claro que no quería irme a otro centro alejado de mi casa. En este sentido, creo que el sistema de contratación y traslados se podía mejorar. Yo he rechazado contratos largos de vacantes en Mendaro o el Bidasoa, y por evitar los desplazamientos he preferido quedarme con peores contratos en Donostia», explica. En su opinión, Osakidetza debería «plantearse cambiar el sistema de las OPEs». No le parece la mejor decisión que compañeros que llevan trabajando 20 o 25 años «tengan que hacer estos exámenes. Creo que no existe ninguna empresa en este país en la que haya gente con esa antigüedad y sea eventual, demostrando año tras año su valía». Por último, y a modo de reivindicación dirigida a la dirección de Osakidetza, añade que «deben cuidar más a su personal, que es el valor principal de la empresa. Se debe retomar la carrera profesional que lleva varios años parada y que un juzgado ya les ha instado a reconocer, además de comenzar a pagarla. Y también creo que deberían mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores».