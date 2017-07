¿Se hace pis en la cama? Pediatras acuerdan en Euskadi pautas para solucionar la enuresis Alrededor del 40% de las consultas de urología pediátrica en el País Vasco son por incontinencia urinaria. Los especialistas aconsejan sacar a los niños de sus zonas de comfort y enseñarles buenos hábitos de micción EUROPA PRESS Martes, 4 julio 2017, 12:29

En torno al 40% de las consultas de urología pediátrica en el País Vasco son por incontinencia, y el 25% por incontinencia nocturna, según datos del II curso Interactivo Patologías Frecuentes en Pediatría, que ha reunido a 70 pediatras de Euskadi.

El objetivo de este curso ha sido informar de una patología "bastante prevalente en la consulta" como es el niño enurético y establecer unas "pautas de diagnóstico y tratamiento" para poder tratar a estos niños en la propia consulta "y que no tengan que ser derivados a un hospital de tercer nivel", ha indicado en un comunicado el doctor Arturo Galbarriatu, adjunto de Cirugía Pediátrica en la Unidad de Urología Pediátrica del Hospital Universitario de Cruces.

La enuresis

Se denomina enuresis nocturna a la pérdida de orina durante el sueño a partir de los cinco años. Pasado este tiempo hay una prevalencia estimada en torno al 15% de los niños. Debido al carácter madurativo de esta enfermedad los casos van disminuyendo progresivamente con la edad hasta llegar a un 1-2% en la época de la pubertad, alrededor de los 14 años, mientras que en la edad adulta se considera extraordinario.

En los chequeos regulares de atención primaria al paciente pediátrico una de las preguntas obligadas a partir de los 5 ó 6 años es la de hábitos miccionales del niño durante el día y si se orina todavía en la cama, "para poder identificar el problema y transmitir a los padres, en caso de enuresis, que no es normal mojar la cama a esa edad y que se puede tratar el problema, porque una identificación precoz permite instaurar antes un tratamiento efectivo", ha resaltado el doctor Galbarriatu.

La enuresis, además, tiene un importante componente genético. "Si un padre fue enurético de niño, su hijo tiene un 33% más de posibilidades de ser enurético, y si los dos lo fueron sube al 77%. Debido a la propia experiencia, los ahora padres consideran que con el tiempo se acabará solucionando el problema, pero ese tiempo puede ser largo, 4, 5 ó 6 años que provocan en el niño baja autoestima", ha subrayado el doctor.

Baja autoestima y miedo

La primera petición de consulta por parte de las familias surge entre los 10 y 12 años, cuando el niño demanda salir a dormir fuera del domicilio, a casa de amigos, colonias o campamentos para poder disfrutar de actividades normales para el resto y muchos sienten vergüenza y no quieren participar de las actividades.

"La consecuencia de la enuresis, que no es su causa si no su consecuencia, es la baja autoestima y la sensación de tener miedo a lo que puede pasar por la noche. Es algo que a los niños, cuando son cada vez más mayores y conscientes del problema, en la pubertad, les preocupa", ha destacado este experto.

Tratamiento y prevención

Del mismo modo, ha manifestado que desde la atención primaria y los hospitales se anima a que a partir de los 5 ó 6 años se consulte, "pues hay estrategias de tratamiento adecuadas para intentar acortar y solucionar esta patología".

También ha recordado que a partir de la retirada del pañal durante el día se deben instaurar unos buenos hábitos miccionales en los niños, animarles a orinar cada tres o cuatro horas, sin prisa y con comodidad, con buenas posturas miccionales, lo que incluye bajar la ropa hasta las rodillas para evitar la compresión durante la salida de la orina.

Para este experto "hay que sacar al niño de la zona de confort", ya que ha lamentado que muchas familias utilizan el pañal "por comodidad, para que la orina no pase a las sabanas y el niño no esté húmedo toda la noche".

"Es muy cómodo retirar el pañal a la mañana siguiente, pero el niño se encuentra a gusto con el pañal y no se preocupa de este tema. Una de las claves para que el niño enurético solucione su problema es que sea consciente de lo que pasa, que sepa que no es normal y no tiene que pasar esto por la noche. Cuando empezamos una estrategia de tratamiento, conductual o médica, solemos decir a los padres que saquen al niño de la zona de confort, que le quiten el pañal para que las noches que se hacen pis el niño sea consciente", ha finalizado.