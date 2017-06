El trabajo temporal en Osakidetza «se cronifica con un 43%» de interinos

«La mayoría de la sociedad vasca ve a Osakidetza como un servicio en el que la práctica totalidad de su plantilla es fija y tiene unas inmejorables condiciones laborales. Nada más lejos de la realidad». La responsable de Osakidetza de ELA-Gipuzkoa, Izaskun Sorondo, lleva semanas refiriéndose y denunciando esta realidad en los encuentros que mantiene con los trabajadores del Servicio Vasco de Salud y en las posteriores manifestaciones de protesta que realizan delante de los centros sanitarios, en las que pancartas con lemas como '¡No somos invisibles! Prekarietateari stop' transmiten uno de los principales caballos de batalla de los sindicatos vascos: el de una mayor estabilidad de las plantillas. Mañana, en la convocatoria unitaria para manifestarse en Bilbao, reivindicarán esa mejora laboral, y denunciarán las privatizaciones.

Su objetivo es poner coto a la situación de cientos de empleados que encadenan contratos temporales. O los que han hecho méritos para acceder a interinidades, a sustituciones de más larga duración para cubrir el hueco que deja un funcionario por excedencia o por maternidad... Pero antes o después, el titular volverá.

Según los datos que maneja ELA, «casi la mitad de la plantilla real de Osakidetza es temporal». Concretamente, «alrededor del 43%», especifica Sorondo, quien pone el acento en ese «alrededor» porque, según explica, no pueden concretar el dato en toda su exactitud debido al «oscurantismo» que rodea a la cifra de la plantilla real de Osakidetza. Según el sindicato, en los presupuestos figura un personal de 26.400 empleados, pero la plantilla real «supera con creces ese número». A partir de cifras que han ido obteniendo en diferentes comisiones, como la de igualdad, y otras fuentes, «estaríamos hablando de 35.000 personas», siempre según la central nacionalista.

Lo que sí saben a ciencia cierta es que el número de personas temporales asciende a 14.161 trabajadores, según datos «que aportó hace dos meses la propia Osakidetza», que ha declinado participar en este reportaje. Una cifra que, insiste Sorondo, «deja en evidencia la percepción que tiene la sociedad vasca sobre la fijeza de la plantilla de Osakidetza». De hecho, según denuncia, la temporalidad en el Servicio Vasco de Salud supera los índices de otros sectores del ámbito público, «y con creces los que se dan en la empresa privada, donde la media es del 25%».

El grado de interinidad del personal del sector público del País Vasco quedó en evidencia el pasado mes de marzo, cuando el Gobierno central y los sindicatos CC OO, UGT y CSIF firmaron un acuerdo para reducir la temporalidad en la administración pública del 25% al 8% en tres años, una tasa que en Euskadi es más elevada que la media del Estado.

Temporalidad técnica

A la hora de abordar el fenómeno de la temporalidad, Felipe Serrano, catedrático de Economía de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), recuerda de entrada que un trabajador temporal es «más barato» que uno permanente, «porque hay muchas partes, como la antigüedad, etc. que te ahorras. Es la razón fundamental». Un determinante que es común al resto de España. Serrano se refiere en este punto al acuerdo que han firmado los sindicatos con el Gobierno central para, precisamente, transitar hacia una reducción de la temporalidad. «Es un poco escandaloso que se esté criticando la temporalidad y sean las administraciones quienes más la utilizan», señala.

Pero, ¿a qué se deben las tasas de eventualidad del País Vasco? «Las razones pueden deberse a factores propios como el reconocimiento de la jornada de 35 horas, de beneficios sociales, la liberación para aprender euskera... Puede haber una casuística de reducción de jornada superior a la que hay en otras partes de España, lo que hace que la necesidad de plantilla sea mayor y se solvente mediante contratos temporales. Todo eso puede llevar a que haya más reducción de jornadas y como no se cubren con plazas fijas tengamos una tasa de temporalidad más elevada», explica el catedrático, quien también recuerda que «siempre» tiene que haber un porcentaje de eventualidad, la temporalidad técnica. «Hay que cubrir bajas, una serie de fenómenos no previsibles que obligan a tener un margen de temporalidad, pero no del 40%, si es que es el porcentaje, que yo desconozco».

Los focos también se han posado en la temporalidad en el sector público a raíz de una sentencia emitida por el Tribunal Europeo de Justicia (TJUE) en la que señalaba que el personal laboral público debe tener el mismo nivel de protección laboral que los funcionarios fijos. Además, desde la central nacionalista recordaron que otra sentencia del TJUE afecta a Osakidetza, al declarar que la contratación que se efectúa en el mismo es contraria a la legislación europea. Una situación que ha provocado una cascada de reclamaciones.

Según ELA, de esos 14.161 trabajadores temporales, «solo una pequeña cantidad» son contratos con una duración larga, hasta la siguiente OPE o concurso de traslados. «Unos 4.000 contratos pueden considerarse fraudulentos según la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y el resto son contratos de un día, varios días, una semana, quince días, un mes.... Es decir, contratos cortos, que provocan que sea muchísima la gente que está todos los días a primera hora del día pendiente del teléfono para saber si ese día va a trabajar o no», según la situación que describe Sorondo.

Una situación, «la de estar pendiente del teléfono», que según critican desde la central «en muchos casos se prolonga en el tiempo durante meses y años». En los casos más llamativos, se llega «a superar la década». Y puede ser extremo cuando «hay quien puede llegar a jubilarse sin haber perdido su condición de trabajador o trabajadora temporal de Osakidetza».

Estas son algunas casuísticas que afirman haber visto en la central: médicos que han llegado a acumular alrededor de 100 contratos en cuatro años; enfermeras con alrededor de 40 contratos en cuatro años; auxiliares de enfermería que han llegado a tener 215 contratos en cuatro años, técnicos de enfermería con 53 contratos en tres años y medio; auxiliares administrativas con más de 80 contratos en menos de cuatro años; celadores con más de 40 contratos en dos años y medio; y personal operario con más de 55 contratos en cuatro años.

Una realidad que, subrayan, además de al propio trabajador afecta a los ciudadanos, «que cada dos por tres se encuentran con que le han cambiado de médico, de enfermera, etc., cuando tiene tanta importancia la relación paciente-personal» en el ámbito sanitario.