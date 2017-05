Un total de 48.000 vascos sufren fibromialgia, de los que el 85% son mujeres

Un total de 48.000 personas sufren fibromialgia en Euskadi, de las que el 85% son mujeres. Esta enfermedad, que se caracteriza por dolores musculares generalizados de más de tres meses de duración y una serie de puntos dolorosos por todo el cuerpo, aparecen más frecuentemente entre los 30 y 50 años.

Estos datos han sido ofrecidos este jueves por la Unidad de Dolor Crónico y Fibromialgia de AMSA, centro especializado en Psiquiatría y Psicología de Grupo IMQ, de la mano de Josune Martín Corral, psicóloga de este centro, con motivo del Día Mundial de la Fibromialgia que se celebrará este viernes. Desde 1992, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció la fibromialgia como enfermedad.

La frecuencia de la fibromialgia se sitúa en torno al 2 ó 3% de la población. Existe un claro predominio en mujeres --una proporción de 7 a 1, es decir, el 85%-- y la edad de aparición más frecuente se encuentra entre los 30 y 50 años, aunque se han descrito casos en todas las edades. En Euskadi la prevalencia estimada es del 2,3%, lo que supone que existen más de 48.000 personas afectadas de fibromialgia.

Dolor y fatiga Se trata de una enfermedad crónica que se caracteriza por dolores musculares generalizados de más de tres meses de duración y que tiene una serie de puntos dolorosos distribuidos por todo el cuerpo, estando definidos los criterios diagnósticos por la Asociación Americana de Reumatología desde el año 1990. Además, afecta a las esferas biológica, psicológica y social del paciente, y es un problema importante de salud por su prevalencia, morbilidad y elevado consumo de recursos sanitarios. Según describe la especialista de IMQ, además de este dolor difuso y de la fatiga, que son los síntomas centrales en la vida de los pacientes, esta patología se asocia también con otro tipo de sintomatología. "Se produce un sueño no reparador, fatiga, cefalea, hormigueo en manos y pies, cansancio, sensación de inflamación en las articulaciones, dificultad para recordar palabras y nombres, intolerancia al frío, colon irritable, sensibilidad a los cambios de temperatura o alteraciones psicológicas como sintomatología ansiosa y depresiva", afirma.

Difícil diagnóstico

La experta hace hincapié en que la "fibromialgia se caracteriza por la ambigüedad en el diagnóstico, la incertidumbre en la comprensión de su fisiopatología y las dificultades de los médicos para abordarla globalmente".

"En la mayoría de las personas, desde que comienzan con sintomatología hasta que finalmente son diagnosticadas, transcurren varios años. En este tiempo, sufren una "peregrinación", como ellos la llaman, por diferentes especialistas y servicios médicos: neurología, psiquiatría, reumatología, unidad del dolor y medicina interna, hasta que finalmente les diagnostican la enfermedad y les comunican el diagnóstico", señala.

En este sentido, manifiesta que "la vida de un paciente con fibromialgia cambia ante el escepticismo, en muchas ocasiones, de quienes le rodean". "Su familia no entiende que unos días pueda hacer unas tareas que otros le resulta imposibles. Sus compañeros de trabajo no entienden que, 'con el aspecto tan bueno que tiene su cara', sean reales los dolores que dice tener. Sus amigos no comprenden que habiendo quedado para cenar hace dos semanas, llame media hora antes de la cita para anularla porque tiene una crisis de dolor; y su médico, que le dice que tiene que acostumbrarse a vivir con el dolor y los demás síntomas", señala.

Josune Martín Corral destaca que el tratamiento de la fibromialgia es, en la actualidad, un reto para los profesionales sanitarios que trabajan con pacientes con esta patología.

Los pacientes con fibromialgia hacen uso de terapias complementarias y alternativas, que abarcan desde los suplementos nutricionales y dietéticos hasta la acupuntura, y teniendo en cuenta la heterogeneidad de terapias alternativas que utilizan, la experta de IMQ concluye que "son pocos los estudios metodológicamente bien realizados que proporcionan información fiable sobre su efectividad".