«La depresión no es hermosa. La depresión es mala higiene, platos sucios, y un cuerpo dolorido de dormir demasiado». Es parte del relato de una joven sobre su enfermedad que ha emocionado a los usuarios de Facebook, red social en la que Katelyn Marie Todd ha compartido sus reflexiones.

La carta comienza con los detalles de un día que no es un día cualquiera: "Hoy me he cepillado el pelo por primera vez en cuatro semanas. Estaba enredado y se rompió. Lloré mientras me lo lavé y acondicioné porque olvidé lo que se sentía al recorrerlo con los dedos". Y continúa: "También me lavé los dientes por primera vez en una semana. Mis encías sangraban. También lloré por eso. Cuando salí de la ducha no podría dejar de olerme el pelo".

Katelyn, cuyo relato se ha compartido más de 267.000 veces, cuenta cómo todo eso ha afectado a la gente que la rodea: "He evitado abrazar a la gente por un tiempo, porque nunca huelo bien. Siempre huelo como si hubiera estado en la cama durante una semana. No tengo ropa limpia, porque estoy demasiado cansada y triste para lavar". Además, expone "la depresión es tener tres amigos que solo están por ahí porque tienen la paciencia y el amor de un santo. La depresión es llorar hasta que no hay más lágrimas, sollozando hasta que estés jadeando por tu próximo aliento. La depresión es estar mirando al techo hasta que tus ojos se quemen porque te olvidas de parpadear. La depresión está haciendo llorar a tu familia porque piensa que ya no los amas cuando estás distante y distraído. La depresión es tan somática como emocional, un vacío que puedes sentir físicamente".

La emotiva carta concluye con un mensaje a dirigido a todas aquellas personas que puedan verse afectadas por la enfermedad: "No seas duro con amigos y familiares que tengan problemas para encontrar energía para limpiar, pasar el rato, o cuidar de sí mismos. Y por favor, por favor, toma en serio si te hablan de ello. Lo estamos intentando. Te juro que lo estamos intentando. Ves? Hoy me he cepillado el pelo".