La descarga de un desfibrilador «sirve de poco» si no se sabe hacer una reanimación manual

Javier Iglesias es voluntario de Cruz Roja desde hace más de veinte años y asevera que si la población en general tuviera nociones básicas de la maniobra de reanimación cardiopulmonar, los casos de supervivencia incrementarían un 20%. Es por ello, que desde hace años, imparte cursos para explicar las pautas que hay que seguir en caso de encontrar a una persona tendida en el suelo o al ser testigo de cómo se desploma. El primer paso es poner en práctica la conducta PAS (Proteger-Avisar-Socorrer). «La tendencia suele ser tirarse al suelo sobre la persona sin ver si hay tráfico o si estamos seguros», señala. Por lo que, antes de nada, hay que proteger a la persona herida, el espacio de trabajo y a uno mismo. A la hora de acercarse al sujeto «hay que hacerlo de forma que te vea» y se valorará si está consciente o inconsciente.

Es en este punto es cuando la actuación cambia. Si la víctima está consciente y respira, habrá que realizarle una valoración física, empezando por la cabeza, cuello, tórax, abdomen y extremidades inferiores y superiores para buscar hundimientos, heridas, puntos dolorosos, hematomas o fracturas. «Para comprobar si su sistema nervioso funciona, le preguntaremos si le duele en un punto, pero sin decirle qué parte del cuerpo le estamos tocando». Una vez hecha la comprobación, se llama al 112, se indica la ubicación y qué le ocurre al sujeto. «No colgaremos hasta que nos lo indiquen y nos quedaremos con la persona hasta que lleguen los sanitarios», insiste Javier.

Pero, ¿qué sucede si la víctima no responde a ningún estímulo verbal? En ese caso, habrá que estimularle dolorosamente con «un pellizco leve en la cara anterior de los brazos, muslos o pezones». En caso de que respire y siempre que no presente fracturas, habría que colocar al sujeto en posición lateral de seguridad (PLS).

No obstante, si se comprueba que la persona que está tendida en el suelo está inconsciente y no respira hay que solicitar ayuda, no dejarla sola en ningún momento, llamar al 112 e «indicarles que vamos a iniciar la maniobra RCP».

En ese momento, primero habrá que realizar la maniobra frente-mentón para abrir la vía aérea. «Existe el mito de que nos tragamos la lengua. Es falso. Lo que ocurre es que la lengua no deja de ser un músculo y cuando se relaja cae hacia atrás», expone Iglesias, dándole especial relevancia a echar la cabeza hacia atrás para desobstruir las vías respiratorias.

A continuación, se deberá comprobar si con ese gesto el sujeto respira a través de la pauta 'Ver. Oír. Sentir'. «Acercaremos la cara, poniendo la mejilla a la altura de su boca para sentir la respiración, mirando hacia el pecho para ver si el tórax baja y sube. Aguantaremos diez segundos y si su respiración fuera normal debería coger aire dos veces en ese intervalo», explica el voluntario.

En caso de que esté inconsciente y no respire deberá iniciarse lo antes posible la reanimación cardiopulmonar (RCP). Para ello, es importante colocar a la persona boca arriba -de cúbito supino- sobre una superficie lisa y dura, «la cama o el sofá no son válidos». «Haremos una línea recta entre los pezones, calcularemos la mitad y ahí colocamos el talón de una mano. La otra, la entrelazamos por encima y nos colocaremos con los brazos en vertical. Realizaremos 30 compresiones a un ritmo de 100 por minuto».

A continuación, hay que desplazarse hacia la cabeza, repetir la maniobra frente-mentón para abrir las vías aéreas, pinzar la nariz, sellar nuestra boca con la del sujeto y realizar dos insuflaciones. «Hacemos una primera y mientras nos incorporamos, tomamos aire y soltamos la nariz manteniendo la frente-mentón. Cogemos aire limpio arriba y volvemos a bajar para hacer la segunda», gesticula Iglesias.

CONCEPTOS



PROTEGER. AVISAR. SOCORRER Antes de socorrer al sujeto hay que proteger el espacio de trabajo para evitar males mayores VER. OÍR. SENTIR Son las tres cuestiones a tener en cuenta para comprobar si la persona respira y está consciente POSICIÓN LATERAL DE SEGURIDAD (PLS) Si el sujeto respira y no tiene traumatismos, hay que ponerla en posición lateral con cuidado MANIOBRA FRENTE-MENTÓN Si la persona está tumbada boca arriba, inclinar la cabeza hacia atrás para desobstruir las vías aéreas

Si alguna de las insuflaciones no fuera válida, habría que continuar con la secuencia 30:2 «porque lo que necesitamos es que el aire que se introduce, sea poco o mucho, haga una recirculación del oxígeno cuanto antes para que el cerebro no se quede mucho tiempo sin oxígeno. Pero no hay que hacerlo corriendo, sino a ritmo continuado».

En el caso de adultos, durante las compresiones, el tórax debe bajar entre 4 y 5 centímetros. Si la víctima fuera un niño de hasta 8 años habría que comprimir el tórax unos 3-4 centímetros, pero la maniobra se realizaría con una sola mano y en secuencia de 15 compresiones y 2 insuflaciones. Si el sujeto fuera un lactante, la secuencia sería igualmente de 15:2, las compresiones se realizarían con un único dedo y el tórax debería hundirse entre 1,5 y 3 centímetros. A la hora de realizar las insuflaciones, en este caso, la boca de quien practique la maniobra deberá sellar la boca y la nariz del bebé.

Inconsciente y no respira

Si algo quiere dejar claro Javier Iglesias es que sin nociones de RCP la tenencia de un desfibrilador sirve de bien poco. Antes de utilizar esta herramienta hay que cerciorarse de que la persona está inconsciente y de que no respira, «de lo contrario le provocaremos una parada».

Antes de colocar el desfibrilador hay que iniciar la maniobra RCP y no parar hasta que el desfibrilador así lo indique. De forma coordinada, mientras se continúa haciendo la maniobra de reanimación, más concretamente, en el impasse entre las compresiones y las insuflaciones, será el momento idóneo para que una tercera persona ayude a colocar los parches, tal como aparece indicado al desplegar la herramienta -uno, en posición horizontal bajo el pecho izquierdo y el segundo, en posición vertical sobre el derecho-.

Conviene tener en cuenta que este instrumento solo entrará en funcionamiento si detecta que el corazón está en fibrilación ventricular, «si por lo contrario está en asistolia, es decir, la famosa línea recta con el sonido 'pi' de forma continuada, la situación es irreversible, por mucho que en las películas nos digan lo contrario».

La propia herramienta ira dictando los pasos a seguir. Llegará un momento en el que la voz que da las instrucciones advierta de que nadie debe tocar al paciente y aconsejará a la persona que está realizando la reanimación que puede pulsar el botón de descarga. «En ese momento diremos en voz alta que nadie toque al paciente. Todos atrás. Yo atrás», insiste Iglesias, porque de lo contrario quien esté en contacto con el paciente recibirá también la descarga y por tanto, también entraría en parada. Una vez proporcionada la descarga, el desfibrilador dará indicaciones de continuar haciendo la maniobra RCP hasta nueva orden.

Iglesias recomienda tener en cuenta las siguientes consideraciones antes de utilizar el desfibrilador: que la persona no esté sobre un charco, una chapa o cualquier suelo que sea conductor; si dentro del desfibrilador hay una cuchilla, rasurar la zona donde haya que colocar los parches para facilitar su adhesión; secar la zona si estuviera mojada; retirar los parches de morfina, tabaco o anticonceptivos de la zona de trabajo porque podrían producir quemaduras; no colocar los parches sobre las aureolas o pezones por el mismo motivo; si la persona tuviera un desfibrilador interno, colocar los parches a una distancia de 8 centímetros; alejar 50 centímetros los aparatos electrónicos, apagar el coche y detener toda actividad que produzca alguna vibración.

Este voluntario de Cruz Roja reconoce que la utilización de un desfibrilador no es difícil, pero sin nociones de RCP y sin un contacto con la herramienta previo a una emergencia, la situación se complica. «Por eso, insistimos, en la importancia de los cursos formativos y de ir integrándolos en los distintos ámbitos», insiste.