Diez falsos (y peligrosos) mitos sobre las vacunas

Error. En algunas partes del mundo -principalmente, en los países desarrollados-, hay enfermedades que casi han desaparecido gracias a las vacunas. Sin embargo, los agentes infecciosos que las provocan siguen circulando en otras partes del planeta y atraviesan fronteras, ya que el mundo está cada vez más interconectado. Un ejemplo: en Cataluña se detectó un caso de sarampión importado de China a principios de año que causó más de una veintena de contagios. Es decir, los virus pululan por el mundo y, si encuentran población no vacunada, se desata la enfermedad. De ahí la importancia de mantener alto el umbral de vacunación, que en España es elevado, con un 95% en población infantil. Si existe una buena inmunidad de grupo, se protege a personas que por diversas razones -por ejemplo, por ser bebés muy pequeños aún- no han sido vacunadas y también a aquellas a las que la vacuna no les ha 'funcionado' (un pequeño porcentaje no desarrolla inmunidad).