Egipto impulsa el turismo sanitario como alternativa a las pirámides

«Egipto es un país seguro». Lo repite como un mantra Mohamed Yehia Rashed, ministro de Turismo de Egipto, que busca en España inversiones e iniciativas que abonen la confianza en su muy castigado sector. El turismo supone hoy apenas el 8% del PIB del país, pero el ministro, con un larga carrera en el sector hotelero, espera alcanzar niveles del 12% y sueña con llegar incluso al 20%. No descuida «ningún mercado, ni ninguna fórmula» y se congratula del crecimiento del turismo sanitario que ha llevado a su país a decenas de miles de personas en busca de tratamiento asequible para la hepatitis C.

«Es un sector muy diversificado en Egipto», dice el ministro, que enumera la amplia oferta de su país en Fitur, la gran feria del sector que hace de Madrid la capital mundial del Turismo. «Hay cultura e historia. El Nilo, Luxor, Assuan o El Cairo, con su inagotable oferta sobre antiguo Egipto y de los faraones, la historia islámica y la copta», dice. Destaca también la espectacular oferta de resorts, de sol y playa, sin olvidar «el turismo de golf, de desierto y el emergente turismo médico».

«Somos un país pionero en ofrecer, con enorme éxito, tratamiento eficaz para la hepatitis C y hemos tratado unos 800.000 casos» se ufana. Es un nuevo mercado que no deja de crecer y atrae a decenas de miles de turistas. Ya hay en España agencias especializadas que ofrecen por unos 6.000 euros viaje y tratamiento en el país de los faraones.

Con casi 10 millones de infectados por hepatitis C, Egipto es el país de mundo con mayor prevalencia del hepatitis C, que afecta a uno de cada diez egipcios entre 15 y 60 años. Pero el país fabrica genéricos a precios más que asequibles. Un tratamiento por el que su día se pagó en España más de 30.000 euros y su Gobierno se ha planteado el reto de reducir a cero la incidencia en 2020. En todo el mundo hay más de 400 millones de infectados con hepatitis B o C, una enfermedad que se cobra millón y medio de vidas al año, según la OMS.

El ministro desea que los Reyes de España acepten su invitación de visitar el país del Nilo, cuya industria turística «da francas muestras de recuperación y tiene un futuro esperanzador». «Es básicamente un país seguro. En los últimos años no se ha registrado un solo incidente que involucrara a turistas. Es ahora mismo uno de los lugares más seguros del mundo», reitera el alto funcionario. Una seguridad que cree aumentará con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. «No hay que ser negativos. Creo que tendremos una situación positiva con la nueva adminstración estadounidense. Creemos que traerá prosperidad a los mercados y deseamos y confiamos en que aporte estabilidad a Estados Unidos y al mundo. Esperamos intensificar las relaciones con su país», proclama.

Sin ofrecer cifras, dice que en lo últimos meses «crece de forma esperanzadora la afluencia de visitantes». «Recibimos a más turistas de todas las nacionalidades y también aumenta el turismo nacional. La tendencia se mantiene y crecen tanto las visitas a los museos como a los monumentos y los recorridos», asegura. Según algunas estimaciones, la caída del flujo turístico desde 2010, cuando recibió casi 15 millones de visitantes, ha sido de más del 50%.

Espera Yehia Rashed «mucho» de mercado español y ha venido «para reactivarlo». «Queremos revitalizar los contactos y los negocios con los operadores españoles, con las compañías aéreas para que se potencien los vuelos directos desde España. Queremos que las grandes navieras potencien también los cruceros por el Nilo», dice. La inversión española es baja «pero queremos que los inversores comprendan que es un país seguro también económicamente. Buscamos inversores y emprendedores españoles que quieran apostar por Egipto y a los que ofrecemos ventajas e incentivos», plantea.

«Todos los mercado son importantes y los potenciaremos, pero ojalá que en los próximos años España se convierta el el primero», dice risueño horas después de haber cursado una invitación oficial a viajar al país a los Reyes de España. «Esperamos una repuesta favorable. Deseamos que vuelvan pronto a Egipto. Sería un verdadero placer recibir al familia Real, que tienen en Egipto una segunda casa. Me ofrezco además como cicerone», dice.

Asegura Yehia Rashed que la crisis internacional y la amenaza yihadista «no limitan en absoluto la actividad de los arqueólogos que trabajan el país con plena normalidad». «No supone ningún problema. La prueba está en los más de treinta equipos españoles que siguen su labor sin ningún contratiempo».