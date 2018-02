Dos rusas descubren que fueron intercambiadas al nacer 40 años después Bebés en un hospital. / Afp La historia comenzó en 1978 en un hospital de Perm, donde el 7 de marzo nacieron Veronika y Tatiana, que por error del personal acabarían en familias que no eran las suyas EFE Moscú Martes, 27 febrero 2018, 17:51

Dos mujeres de 40 años, oriundas de la región rusa de Perm (Urales), han descubierto que fueron intercambiadas al nacer y se preparan para pleitear contra los supuestos responsables, informó hoy su abogado. "Junto con mis clientas estamos ahora preparando las denuncias que vamos a presentar ante los juzgados", dijo el letrado, Igor Savvin, a la agencia RIA Nóvosti. Reconoció que a estas alturas es casi imposible dar con los culpables del error que cambió la vida de dos familias pero se mostró decidido a conseguir una indemnización por los daños morales para sus representadas.

La historia comenzó en 1978 en un hospital de Perm, donde el 7 de marzo nacieron Veronika y Tatiana, que por error del personal acabarían en familias que no eran las suyas. La madre de Veronika comenzó muy pronto a sospechar que algo no iba bien ya que su hija no se parecía en nada ni a ella ni a su marido. Las dudas dieron lugar a riñas familiares que a la larga acabaron en el divorcio de los padres de Veronika.

Mientras, la familia que crió a Tatiana no prestó atención alguna a la falta de similitudes con su hija y se enteró del "cambiazo" a través de la madre de Veronika, que contó su historia a un conocido programa de televisión. El espacio comenzó a investigar y se realizaron incluso pruebas de ADN a las protagonistas, lo que llevó a que se confirmaran las sospechas, para conmoción de ambas familias y del público del programa.