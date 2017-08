El gas de la risa, la droga rápida y barata, pero también mortal Su uso ha traspasado el ámbito médico y se ha puesto de moda entre los jóvenes EL DIARIO VASCO Miércoles, 2 agosto 2017, 09:44

El óxido nitroso es una sustancia legal en España, utilizada en centros médicos como analgésico y anestésico. Pero su uso ha traspasado el ámbito médico y se ha puesto de moda entre los jóvenes como una droga que les hace sentir una especie de borrachera instantánea y efímera.

Al parecer, esta sustancia se ha empezado a consumir en zonas de costa entre los turistas británicos. Y es que es de ciudades como Londres o Manchester de donde proceden los distribuidores de este “gas de la risa”. Aunque se trata de una sustancia legal, su uso indebido y el posible desorden público que puede provocar, ha llevado a agentes de la policía a incautar el óxido nitroso, considerando que los que lo ofrecen a los jóvenes están cometiendo un delito contra la salud pública.

El precio de esta nueva droga en Internet es de unos 12 euros por cada 24 cápsulas (50 céntimos la dosis), aunque los suministradores que venden la sustancia en las zonas de fiesta cobran hasta 3 euros por cada una

La alarma ha saltado en los medios de comunicación, puesto que el “gas de la risa” está considerado por la policía como algo peligroso e incluso mortal. No obstante, expertos en sustancias psicotrópicas afirman que el riesgo de fallecimiento es mínimo, a no ser que se consuma en exceso o que se sea alérgico. Además, apuntan a que la sustancia no provoca adicción.

Algunos medios, sin embargo, afirman que el gas de la risa se ha cobrado 17 víctimas mortales desde el año 2006. Desde entonces se han detectado numerosos casos, aunque la incautación se ha intensificado en los últimos meses, sobre todo en lugares como Ibiza o Marbella.

Según informan los consumidores, la aspiración se realiza durante unos 20 segundos y, de forma inmediata, aparecen las carcajadas.

Aunque la policía ha empezado a advertir sobre el consumo de esta sustancia, lo cierto es que no está considerada como una droga y, por tanto, no tiene su estigma. Prueba de ello es la prueba que realizó Pablo Motos en ‘El Hormiguero’.