La nueva RGI se juega su futuro con la negociación abierta hasta el último día Un total de 13.651 personas en Gipuzkoa cobran la RGI, cuya demanda sigue a la baja tras casi duplicarse tras la crisis. / SARA SANTOS PNV y PSE, socios de gobierno, necesitan mañana al menos la abstención de un grupo para que no se cierre la puerta a la tramitación de su proposición de ley ARANTXA ALDAZ Miércoles, 27 junio 2018, 05:57

La reforma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), uno de los proyectos comprometidos por el Gobierno Vasco para esta legislatura, se juega su primer punto de partido mañana con la negociación política abierta hasta el último minuto. PNV y PSE, socios del Ejecutivo, necesitan como mínimo la abstención de un grupo de la oposición para que el proyecto siga con vida. Un rechazo del Parlamento Vasco cerraría el camino a la proposición de ley presentada por jeltzales y socialistas, y tumbaría una reforma que lleva coleando desde la anterior legislatura.

La luz verde no significaría tampoco la aprobación definitiva del texto, en el que se propone reforzar las ayudas a las familias pobres con hijos, ampliar la cobertura a los trabajadores con sueldos precarios, desvincular la ayuda del Salario Mínimo Interprofesional y un nuevo sistema de cuantías, entre otros cambios. El visto bueno de la Cámara permitiría -que no es poco- continuar con la tramitación: se abriría un plazo de enmiendas, y luego se constituiría la ponencia en la comisión de Empleo y Políticas Sociales, de la que debería salir un texto que se volvería a elevar a pleno. Ese proceso, por mucho que se quiera acelerar, se alargaría al menos hasta final de año y, como pronto, la proposición de ley no volvería a la Cámara hasta el año que viene, más tarde de lo deseado.

Detenido por estafar 52.425 euros en ayudas a Lanbide La Policía Nacional ha detenido en Bilbao por falsedad documental y estafa a un hombre que desde 2011 había recibido prestaciones de Lanbide por valor de 52.425 euros, a pesar de que residía en Gran Bretaña y viajaba periódicamente al País Vasco para renovar las ayudas públicas. La detención de este hombre, de nacionalidad nigeriana, se produjo el pasado 13 de junio cuando salía de la oficina de Lanbide en la Alameda de Mazarredo de Bilbao. Aunque el detenido se identificó con su pasaporte auténtico, se le intervino otro nigeriano con diferente identidad, en el que había sustituido la fotografía del titular por la suya y que utilizaba para recibir las ayudas de Lanbide. En el pasaporte auténtico constaban varios sellos de entrada y salida que parecen coincidir con los periodos en los que se desplazaba a España a renovar las ayudas públicas.

Los grupos mantienen la intriga y aún queda margen de maniobra en ambos sentidos. Los dos partidos que sustentan el Gobierno llegan a este día D -el último pleno del curso parlamentario, en el que se tratan además tres proyectos de ley- de reunión en reunión, al igual que los partidos de la oposición, que ayer manifestaron a este periódico no tener su sentido del voto decidido. La votación se enmarca además en un contexto con miras ya a las elecciones municipales y forales del próximo año, que marcan la agenda política.

Los contactos

Los contactos continúan. El primer acercamiento se intentó con EH Bildu, que parece tener la clave de bóveda. La coalición abertzale ha mantenido un discurso crítico con varios puntos, y aunque se ha mostrado dispuesta al acuerdo, ha marcado sus líneas rojas. El grupo quiere alejar la reforma de cualquier recorte y reclama recuperar el espíritu original de la ley. La propuesta del Gobierno Vasco plantea cuantías más elevadas en general que las actuales, pero «legaliza» el recorte del 7% porque coge como base para calcular las futuras ayudas las cantidades que ahora se abonan, y no las que marca la ley de 2008, actualmente en vigor. En su última intervención pública al respecto, los representantes de la coalición abertzale Nerea Kortajarena e Iker Casanova lanzaron su advertencia: «La propuesta dificulta las posibilidades de acuerdos con EH Bildu». Habrá que ver qué maniobras se han realizado a posteriori para intentar acortar esa distancia.

Elkarrekin Podemos se mostró tajante en su rechazo desde el primer día y no parece que vaya a moverse de ese sitio. «Nos tendrán enfrente», manifestó la parlamentaria Tinixara Guanche, muy crítica con la fórmula de tramitación elegida por el Gobierno Vasco. La proposición de ley acelera los plazos frente a la presentación de un proyecto de ley, que requiere de partida los informes preceptivos de diferentes órganos de la Administración. Para la formación morada, la fórmula adoptada ha sido «un engaño» y ha acusado de falta de transparencia al Ejecutivo.

Para el PP, que ha centrado su discurso contra el fraude en las ayudas sociales, la propuesta del Gobierno Vasco se queda «corta», según han manifestado los populares, que han lamentado que el paso dado por PNV y PSE «llegue tarde». El PP ha rebajado el tono beligerante de las acusaciones vertidas en la anterior legislatura por el exalcalde de Vitoria, Javier Maroto, pero tampoco ha mostrado públicamente su intención de allanar el camino de la propuesta. Su voto o el del resto es necesario para desatascar la reforma.