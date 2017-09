'No seas monigote. Para ti no hay repuesto', lema del nuevo programa de educación vial 01:02 Cerca de 600 escolares han participado en Durango en la presentación del nuevo programa / Irekia Un personaje virtual e interactivo, un 'Dummy' ofrece testimonios de personas o familiares de víctimas de accidentes de tráfico y vídeos EFE Bilbao Viernes, 22 septiembre 2017, 20:11

Cerca de 600 escolares han participado este viernes en Durango en la presentación de un nuevo programa para conocer las consecuencias de los accidentes de tráfico y cómo prevenirlos, en un acto al que ha asistido el lehendakari, Iñigo Urkullu.

Se trata de un nuevo proyecto de educación vial del Departamento de Seguridad, llamado "Don't be Dummy! ('no seas monigote') Para ti no hay repuesto(s)". El lema hace referencia a los Dummy, el maniquí que utilizan las empresas automovilísticas para probar la seguridad de sus nuevos modelos, y que se usa en el programa.

Así, un personaje virtual e interactivo, un Dummy, es el encargado de dar paso a los testimonios de personas o familiares de víctimas de accidentes de tráfico, para lo cual se ha contado con la colaboración de la Asociación Stop Accidentes y la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (AESLEME).

El lehendakari se compromete a reducir a la mitad los fallecidos El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asistido a la presentación del nuevo proyecto de educación vial, donde ha destacado que "como Gobierno hemos asumido un reto: tratar de evitar que haya una sola persona que pierda la vida en accidente de tráfico. Frente a las 67 víctimas en 2010, el año pasado fueron 46. Tenemos que seguir bajando, porque nuestro compromiso es reducir la cifra de 2010 a la mitad antes de 2020. Como nos ha dicho Dummy, los daños materiales se reponen o recuperan, pero cada cual es irremplazable. No tenemos repuesto", ha señalado. Por su parte, la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, ha indicado que "reducir el número de víctimas y accidentes en nuestra red viaria, concienciar a la sociedad sobre el respeto a la normativa de seguridad vial y fomentar la formación son algunos de los objetivos del Plan General de Seguridad Pública de Euskadi 2014-2019.

El evento también recoge relatos de las vivencias de personas que participan en la atención de las situaciones de emergencia que generan los accidentes (ertzainas, policías locales, profesionales de Osakidetza, personal de Salvamentos y Extinción de Incendios, y técnicos de Emergencias).

Vídeos de situaciones imprudentes

Los testimonios van intercalándose con vídeos de situaciones imprudentes que suelen provocar accidentes de tráfico con consecuencias mortales como la velocidad excesiva, el consumo del alcohol y/o drogas, el manejo de móviles o artilugios electrónicos durante la conducción o no respetar las indicaciones de tráfico.

En esta ocasión, se han impartido dos sesiones en las que han participado cerca de 600 alumnos de 17 y 18 años de edad de un total de 5 centros: Maristak Durango, Centro de Formación Ocupacional del Duranguesado, Instituto Juan Orobiogoitia de Iurreta, el Instituto Fray Juan de Zumarraga y Jesuitak Durango.

La intención de la Dirección de Tráfico del Departamento de Seguridad es continuar con las sesiones a lo largo del curso escolar 2016-2017. Para ello, la Dirección de Tráfico está en contacto con distintas localidades vascas como Zarautz, Galdakao, Barakaldo, Donostia o Eibar, entre otras, para llevar la iniciativa e implicar en cada municipio a las personas que trabajan por y para la seguridad vial.