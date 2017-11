Comienza la segunda semana del juicio a 'La Manada', en la que declaran los acusados Imagen de uno de los acusados. / Efe Las partes presentarán sus conclusiones de forma pública EUROPA PRESS Pamplona Lunes, 20 noviembre 2017, 10:48

Este lunes se reanuda la segunda semana de la vista oral del juicio por la presunta violación grupal a una joven madrileña en los Sanfermines de 2016, que continuará a puerta cerrada hasta el viernes día 24 cuando se abra al público la sesión de conclusiones por las partes.

Una semana después de que comenzara la vista oral, este lunes declararán ante el tribunal de la sección Segunda de la Audiencia de Navarra los forenses que exploraron a la joven en Urgencias, así como dos policías nacionales, dos policías forales y técnicas para hablar de las pruebas de ADN. El martes lo harán los psicólogos de la defensa y los peritos forenses del juzgado.

El miércoles será un día clave ya que tienen lugar los interrogatorios de los cinco acusados. En la primera sesión de la vista oral los cinco ya se declararon inocentes del delito de agresión sexual mientras que uno de ellos se reconoció culpable del robo del móvil de la joven.

El jueves prestarán declaración amigos de los acusados y el joven al que llamó la denunciante antes de entrar en el portal, entre otros.

Todas estas declaraciones seguirán siendo a puerta cerrada, mientras que el viernes se abrirá la vista para escuchar las conclusiones que presenten las partes, las acusaciones, las defensas y la última palabra de los acusados. Al terminar, el juicio quedará visto para sentencia.

"Se utilizan todos los medios de prueba desde el respeto"

Agustín Martínez Becerra, abogado de tres de los sevillanos, ha afirmado este lunes que él intenta "utilizar todos los medios que puedan existir de prueba desde el máximo respeto a la denunciante".

En el inicio de la segunda semana del juicio por estos hechos, Martínez Becerra, en declaraciones a los medios a su llegada al Palacio de Justicia, ha considerado sobre la incorporación a la causa de una fotografía publicada por la joven denunciante en redes sociales que "entendemos que ese es un medio absolutamente clarificador y a partir de ahí ustedes podrán el martes de la semana que viene -día de exposición de las conclusiones- escuchar cuál es el motivo por el que se aporta eso y cuáles son las conclusiones que se sacan a partir de esa prueba".

El abogado ha añadido que "los jueces lo tendrán que valorar, pero en ningún caso se está produciendo ningún ataque a la intimidad, ningún ataque a la persona que denuncia y absolutamente nada de lo que parece que se está transmitiendo a la opinión pública". "Planteense por un momento que tienen que escuchar a todas las partes, no prejuzguen, no valoren, no piensen lo que parece que es lo lógico y lo común, ya podrán observar el análisis de las pruebas que hacen el fiscal y las acusaciones y el que hacemos nosotros y después saquen sus conclusiones", ha dicho.

Por otro lado, ha avanzado que es posible que este martes se vean en el juicio los vídeos grabados por los acusados con teléfono móvil.