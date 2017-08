Radiografía del fraude telefónico: cómo evitar caer en la trampa Estos son los cuatro métodos más practicados por los timadores: el fraude de la llamada perdida, las falsas ofertas de trabajo, las apps con malware y las descargas con supuestos premios. Así puedes evitar ser presa de los engaños C. BENLLOCH Lunes, 7 agosto 2017, 21:05

La OCU recoge miles de quejas de consumidores al año relacionadas con la telefonía, sobre todo la móvil, que se ha convertido en un sector con una gran presencia de timos y engaños. Los expertos resumen estas prácticas fraudulentas en cuatro grandes métodos:

1

El fraude de la llamada perdida

Cómo funciona

En el modelo más común, recibes en tu móvil una llamada que no llegas a descolgar. Al devolver esa llamada, nos derivará a números de tarificación especial -por lo que pagaremos un alto precio por la llamada sin saberlo- y la desagradable sorpresa llegará con la siguiente factura. En otra modalidad también bastante extendida, al llamar al número nos salta un contestador que nos informa de que tenemos un paquete pendiente de entrega para el que debemos enviar un SMS, con lo que sin saberlo nos estaremos suscribiendo a un servicio de SMS Premium.

Cómo evitarlo

Las ofertas de trabajo no suelen pedirnos que llamemos a otro número para conseguir más información, y menos a un número de teléfono de tarificación especial. Desconfía siempre de estas ofertas, sobre todo si no te suena la empresa o no te has apuntado al proceso de selección previamente.

2

Apps con virus incorporados

Cómo funciona

Los delincuentes utilizan una app para móvil -sobre todo los juegos o las aplicaciones de fondos de pantalla, etc- para introducir un código malicioso mediante en cual consiguen que tu terminal realice llamadas a números o envíe SMS sin que te des cuenta. ¿No te resulta extraño que apps de estos tipos te soliciten acceso para realizar llamadas? Al instalar las aplicaciones no leemos la letra pequeña, pero sin saberlo estamos aceptando realizar dichas llamadas o enviar esos SMS. Lo peor: no nos daremos cuenta hasta que llegue la siguiente factura. En este apartado se incluirían los timos relacionados con Whatsapp, que son numerosos, como el famoso "Whatsapp de colores" o "Whatsapp Gold", que nos suscriben a servicios de SMS Premium.

Cómo evitarlo

Aunque resulta tedioso, es importante leer las condiciones del servicio cuando descargamos una app, sobre todo si no es de un desarrollador en el que confiemos. Por otra parte, desconfía de apps que te soliciten permisos que no deberían necesitar por lógica, como el caso de las apps de fondos de pantalla que solicitan permiso para realizar llamadas. ¿Para qué iban a necesitarlo?

3

Sorteos y descargas con premio

Cómo funciona

Recibes un SMS con una invitación a participar en un sorteo, para el que solo debes enviar un SMS al número que te indican. Lo que en realidad estás haciendo es suscribirte a servicios de SMS Premium. También es común la versión en la que nos prometen poder descargar una canción o una película, previo envío de un código promocional a un número. Aunque conseguimos descargar el archivo, nos suscribimos a un servicio de SMS de pago, como en el caso anterior.

Cómo evitarlo

Desconfía siempre de este tipo de "ofertas" o "promociones". En general los ofertas legales no te solicitan el envío de un SMS, suelen pedir que rellenes tus fatos en un formulario a través de la web con datos como tu nombre y apellidos y tu correo electrónico.