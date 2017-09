«Me quise morir con pastillas», el desgarrador drama de una niña argentina víctima de bullying 01:43 La pequeña, de 9 años, tuvo que ser ingresada por una sobredosis y la denuncia de su madre se ha hecho viral en ls redes sociales EL DIARIO VASCO Lunes, 25 septiembre 2017, 19:33

«Me quise matar con pastillas», dice entre llantos y mucha angustia. Se lo cuenta a su madre en un vídeo grabado por esta última y en el que aparece la nena.

«En la escuela me dicen gorda. Me ponen la traba y cuando me caigo me gritan ‘¡terremoto, terremoto!‘. Me tiraron manzanas, frutas. Me dicen gorda y yo no quiero... ya no quiero vivir más».

Tras la ingesta de 10 pastillas de clonazepam de 2 mg., la niña tuvo que quedar ingresada varios días en un hospital.

En el vídeo la imagen de la niña se ve distorsionada para preservar su identidad pero se observa claramente en el tono de su voz, que rompe a llorar en varias ocasiones por la angustia que le provoca recordar las situaciones que vivió.

La madre ha decidido cambiarla de centro.

Además revela que «a raíz del vídeo que publiqué me empezaron a llamar otros papás para contarme de situaciones que sus hijos les habían trasladado. Incluso mi hija me dice que hay otro nene en su mismo grado en la misma situación y sufriendo».

La menor cursa en el cuarto grado de la escuela Esperanza Solidaria, en el norte de la ciudad.