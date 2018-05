¿Quieres casarte contigo misma? Pues vete el 8 de junio a Bilbao En el acto no faltarán los trajes de novia y los ramos de flores. Bilborock será escenario de una ceremonia «masiva» donde las participantes -la lista está abierta- «mostrarán que el amor que sienten hacia sí mismas es el eje de sus vidas» SOLANGE VÁZQUEZ Lunes, 7 mayo 2018, 14:10

Ahora que está de moda celebrar bodas 'diferentes', ahí va una propuesta que sí es verdaderamente distinta: casarse con una misma. ¿El objetivo? Escenificar -porque toda boda tiene algo de escenificación- el amor incondicional y el respeto a tu persona. A esa que tanto quieres -o deberías querer-, a la que debes devoción y dedicación y con la que rara vez discutes... o, sea, tú. Así que, si te apetece pasar por el 'altar', ya tienes lugar y fecha: Bilbao, 8 de junio. Ese día, la sala Bilborock será escenario una boda colectiva de mujeres consigo mismas, «para mostrar que el amor que sienten hacia ellas es el eje de sus vidas», ha anunciado el Ayuntamiento de la villa, que apoya la iniciativa.

Esta boda, que se espera multitudinaria, seguirá los mismos pasos que un enlace convencional, con ramos de flores, vestidos y nervios. Lo que cambia es que las novias adquieren el compromiso de ser siempre fieles a sí mismas (y no a otros) y de aceptarse tal y como son. La acción, que llevará el lema «¡Sí, me quiero!», la va a preparar May Serrano, una de las creadoras de la performance-denuncia de los feminicidios 'Women In Black Acción'. En 2011, la propia May Serrano y nueve mujeres más del colectivo de Mujeres Imperfectas de Bilbao se dieron el '¡Sí, me quiero!' en una ceremonia oficiada por la actriz Maribel Salas.

La acción comenzará con un cursillo prematrimonial que se desarrollará los días previos, en el que las mujeres que quieran casarse con ellas mismas tendrán la oportunidad de reflexionar acerca del amor romántico y los cuidados. El taller tendrá lugar en el Centro Municipal de San Francisco del 4 al 7 de junio, de 18.00 a 20.00 horas. Aunque es una actividad gratuita es necesario inscribirse previamente, a partir de hoy. Si estás interesada, ya estás tardando en buscar una indumentaria adecuada y en ponerte de rodillas para pedirte en matrimonio. Y di que sí, claro, no te hagas de rogar.