El empresario sevillano Javier Rodríguez aprovechó su espacio en la Red para abordar uno de los temas más candentes de los últimos tiempos en redes sociales. Bajo el título, 'La puta gracia andaluza', Rodríguez expuso varios motivos por los que se muestra “cansado” de ella. Todo, a colación de las últimas críticas recibidas por el acento de los protagonistas de la serie ‘La peste’. “Lo andaluz, si no es para hacer reír, no tiene ni puta gracia”, comenta.

En sus líneas, el empresario se muestra “cansado” de “escuchar que para triunfar tienes que irte fuera”. “Dicen que si quieres obtener resultados distintos, debes hacer cosas diferentes", publica.

Lo cierto es que el estreno de ‘La peste’ despertó críticas por el acento “cerrado” en andaluz de los protagonistas. Tal fue el revuelo que la propia presidenta de la Junta intervino a través de su perfil en la red social Twitter con un 'zasca' a los críticos..

«Tenemos que levantarnos para creernos de una vez por todas que el talento, la cultura y el éxito sólo llega si crees en tus posibilidades y la de tu entorno»

Y añade: "'La Peste' no encaja, no tiene gracia. ¿Debe ser graciosa? Sí. Si no, no se entiende. Nos sentimos orgullosos de haber nacido en la tierra de un tal Antonio Machado y de Lorca. Los andaluces tenemos que levantarnos. Y no para pedir tierra y libertad precisamente. Tenemos que levantarnos para creernos de una vez por todas que el talento, la cultura y el éxito sólo llega si crees en tus posibilidades y la de tu entorno", concluye.

Recientemente, el cómico y autor de ‘Gamberro y caballero’, Miguel Lago, tildó de “gilipollez del tamaño de un piano” aquello de la dificultad para entender los diálogos. Incluso, la cuenta oficial de la serie en citada red social facilitó a una usuaria un link por si le interesaban “los rasgos lingüísticos del andaluz”.

Una cosita, estoy viendo @LaPesteSerie (capítulo 4 ya) y lo de que no se entiende a los actores por el acento andaluz es una gilipollez del tamaño de un piano. — MIGUEL LAGO (@SOYMIGUELLAGO) 26 de enero de 2018

Hola Irene. Si te interesan los rasgos lingüísticos del andaluz, te recomendamos: https://t.co/8YiVg2fYpU — La Peste en Movistar+ (@LaPesteSerie) 29 de enero de 2018