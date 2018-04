Los productos homeopáticos que no cumplan criterios de seguridad serán retirados Productos homeopáticos. / FOTOLIA DV MADRID. Miércoles, 25 abril 2018, 08:42

Los productos homeopáticos que no cumplan con los criterios sanitarios de seguridad serán retirados del mercado. Además, aquellos que no tengan ninguna acción terapéutica tendrán que especificarlo en su etiquetado. Así lo establece la regulación con la que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad quiere controlar los productos homeopáticos que «en muchos casos están a la venta y no tienen las garantías sanitarias suficientes».

Lo adelantó ayer el consejero de Sanidad de Galicia, Jesús Vázquez, durante la celebración del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), en el que la regulación de la homeopatía formaba parte del orden del día.

El Consejo no debatió la validez de la homeopatía, sino que abordó la regulación de estos productos a instancias de Europa que, entre otras cosas, obliga a referirse a estos como medicamentos. Sobre este asunto, la mayoría de las comunidades pidieron a Sanidad que defienda en Europa una reforma para que no se puedan denominar medicamentos, porque «no curan».