La primera muerte en el mundo por acupuntura con abejas En una de las sesiones, tras picarle las abejas, desarrolló sibilancias (problemas respiratorios), disnea (ahogo) y pérdida repentina de conciencia EL DIARIO VASCO Jueves, 22 marzo 2018, 17:42

Un estudio de dos médicos vinculados al hospital Ramón y Cajal de Madrid ha desvelado que una mujer española de 55 años falleció en el año 2015 tras someterse a sesiones de apiterapia. El trabajo, publicado por la revista The Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology, refleja que es a primera muerte que se conoce en el mundo por este tratamiento terapéutico con abejas, aprovechando las sustancias que generan (miel, jalea o propóleos).

Una de las clases de este tratamiento es el que usa el veneno de estos insectos haciendo que las abejas piquen directamente en los sitios donde se presente la enfermedad. El estudio advierte, no obstante, que "en personas sensibles, los compuestos del veneno pueden actuar como alérgenos (...), provocando reacciones alérgicas que pueden ser desde leves, como hinchazón local, a reacciones sistémicas severas, como un shock anafiláctico o incluso la muerte"

La española muerta decidió someterse a apiterapia a lo largo de dos años para mejorar contracturas musculares y estrés. "No había constancia de ninguna enfermedad (asma, enfermedad cardíaca...), ni tampoco reacciones previas de cualquier tipo con himenópteros o atopia".

Sin embargo, en una de las sesiones, tras picarle las abejas, desarrolló sibilancias (problemas respiratorios), disnea (ahogo) y pérdida repentina de conciencia.

La ambulancia llegó 30 minutos después, y le suministro metilprednisolona, un esteroide que administra para aliviar inflamaciones producidas por artritis, asma o alergias severas.