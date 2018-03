El primer robot en obtener un contrato fijo, despedido el primer día Flippy tenía que preparar hamburguesas en un burger y ha sido desactivado porque no daba abasto con la demanda, tras un año en prácticas EL DIARIO VASCO Martes, 13 marzo 2018, 08:54

Flippy fue anunciado hace un año como un robot que iba a revolucionar el mundo de la cocina. Pero está visto que la tecnología no puede sustituir a los humanos en todo. Al menos por ahora. Fue contratado por un CaliBurger de Pasadena (California) para preparar hamburguesas y tras un año en prácticas se convirtió en el primer robot en obtener un empleo fijo. Sin embargo, al día siguiente el brazo robótico ha sido despedido porque no ha sido capaz de dar abasto a la demanda de los clientes del local. Y eso que era capaz de hacer hasta 300 hamburguesas cada hora. Pero nadie había previsto que su presencia en la cocina despertaría tal expectación que al final el servicio se volvió un caos en un abarrotado local lleno de curiosos que querían ver 'in situ' cómo trabajaba la máquina. Otra de las razones de que haya perdido el empleo es que no ha sido capaz de coordinarse con el resto de los cocineros del establecimiento de comida rápida.

El robot está ahora detrás de la parrilla con un letrero que dice "cooking soon" (cocinando próximamente). Se ve que le ha podido la presión de la hora punta.

Flippy es un brazo robótico de seis ejes equipado con cámaras 3D, sensores, una cámara térmica y otra regular, que sirven para llevar un control durante el proceso de cocción de la carne. Además, el robot de Miso Robotics está impulsado por una plataforma de inteligencia artificial y 'machine learning' que en teoría le hace mejorar con el tiempo.

El robot no tiene ni un pelo de tonto. También sabe cuando es el momento de cambiar la espátula de carne cruda por la de carne cocida, además de cuándo tiene que limpiar dicha espátula o cambiarla por un raspador para limpiar la parrilla.

Flippy es por ahora el robot más avanzado en preparar hamburguesas por sus características y capacidades. No obstante, David Zito, cofundador y CEO de Miso Robotics, ha dicho que el objetivo a largo plazo es "mejorar las condiciones de trabajo de los chefs y cocineros con asistentes, no reemplazarlos".

El precio del robot asciende a 60.000 dólares, y la cadena de hamburguesería CaliBurger había encargado 50 más para instalarlos en sus restaurantes más importantes en Estados Unidos. El resultado de esta venta hizo que el valor de Miso Robotics se disparara por encima de los 14 millones de dólares, y que hubiera otros restaurantes interesados en adoptar a Flippy como chef de sus restaurantes.

La cadena de comida rápida ha manifestado que a pesar de este primer revés sigue adelante con sus planes de adquirir más robots de este tipo para el resto de sus locales por todo Estados Unidos. Mantiene que así se evitará los problemas de reclutamiento de personal, la alta rotación de empleados y la capacitación constante. No pierde la esperanza en que los nuevos 'flippys' le permitan ahorrar dinero y dar un servicio más eficaz a los clientes.

Mientras tanto, Miso Robotics había anunciado que con los ingresos desarrollarán nuevas habilidades para Flippy, que le dotará de nuevas funciones dentro de la cocina para hacer más eficientes los restaurantes.

Habrá que ver en qué quedan los planes de los creadores del robot, ahora que ha sido despedido, y en su primera semana con contrato. Está visto que el ser fijo no garantiza un empleo de por vida. Que se lo digan a los humanos.