El premio al anuncio más machista del año es para el Ministerio de Sanidad e Igualdad

'Si tu hija bebe, el riesgo de que sea violada aumenta; pero si lo hace tu hijo, puede ponerse violento'. Sin filtros y en varias marquesinas. En revistas y periódicos, el Ministerio de Sanidad e Igualdad relacionó alcohol y violación. Sí, era 2017 y no el siglo pasado. Un cartel que levantó una gran polémica en Redes Sociales y que tuvo que ser retirado. Y se ha llevado el premio al anuncio más machista del año. No era para menos aunque no era el único entre los candidatos propuestos por la organización de consumidores Facua. a través del hashtag #LaPubliMásMachista.

Por ejemplo Liberbank, que hizo caso omiso a todo el movimiento de liberación de la mujer con una de sus campañas publicitarias el año pasado. ¡Ellas estrenan cocina, ellos, un coche!. Aunque la entidad no es la única en fomentar estereotipos.

Pero hay más. La cadena comercial alemana TeDi publicó un muestrario en el que los niños aprendían a ser unos 'manitas' en casa mientras que ellas debían cocinar. Y si estos tienen tufo a rancio, aún está el de Mutua Madrid Open, que promocionó el torneo de tenis con «la belleza y la elegancia» de las tenistas y «las mejores raquetas del mundo» de ellos. Los macho alfa.

La asociación celebra estos galardones para «censurar los graves abusos que se producen en el mercado y promover prácticas responsables de las empresas con los consumidores y en sus relaciones con estos y las organizaciones que representan sus intereses».

El año pasado, el ganador fue un anuncio de los productos 'anticaída' VR6 Definitive Hair, de la empresa CNCE Innovación SL, en el que mostraba a una mujer desnuda y el reclamo «¡No te obsesiones con ella! Tú también puedes tener una igual... ¡La melena, claro!». En la anterior edición el premio fue para el Mercado Lonja del Barranco de Sevilla por una campaña que presentaba como «plan perfecto» para un hombre que una mujer se beba cinco copas.