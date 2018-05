La posibilidad de acreditar el nivel C1 por libre ya empieza a hacer mella en el EGA La implantación paulatina de la acreditación en el propio euskaltegi evitará exámenes multitudinarios. / FERNANDO GÓMEZ En la primera convocatoria de 2018 se han matriculado 1.000 personas menos que en 2017 | La posibilidad de realizar las pruebas hasta el nivel B1 en el propio euskaltegi y las convocatorias abiertas de HABE han introducido cambios sustanciales en el sistema NEREA AZURMENDI SAN SEBASTIÁN. Lunes, 28 mayo 2018, 06:28

Varios miles de personas se encuentran en estos momentos inmersas en el largo proceso que deben completar, superando sucesivas pruebas, para conseguir alguno de los títulos que acreditan un determinado conocimiento de euskera. Están en esa situación tanto los que aspiran a obtener el EGA en la primera convocatoria de 2018, como quienes están embarcados en el camino que recorren los alumnos matriculados en euskaltegis y centros de autoaprendizaje homologados por HABE para poder acreditar los niveles B2 (usuario avanzado), C1 (usuario competente, equivalente al EGA) y C2 (usuario avanzado).

El nivel B1, así como los dos más básicos -el A1 y el A2, que hace unos años ni tan siquiera se acreditaban-, ya se evalúa íntegramente en los euskaltegis. De esa manera, los alumnos se ahorran la molestia, para muchos un trago bastante amargo, de pasar por exámenes masivos en recintos desconocidos y, en el caso de lugares como el BEC de Barakaldo, bastante intimidatorios.

Con el tiempo, la acreditación basada en la evaluación que realiza el euskaltegi, igual de rigurosa pero mucho más 'amigable' para los alumnos, se extenderá del B1 a los niveles más altos, cuyas pruebas de comprensión oral y escrita ya se hacen en el lugar de aprendizaje. Una orden del Gobierno Vasco de noviembre de 2016 establecía un plazo de cuatro años para aplicar esa modalidad de acreditación, en la que el protagonismo recae en los propios centros, a todos los niveles incluidos en el currículo básico de enseñanza de euskera a adultos.

Sin embargo, no parece que ese modo de evaluar y acreditar las competencias lingüísticas en euskera vaya a llegar en breve a los niveles B2, C1 y C2. «Hasta no consolidar bien el B1, no vamos a dar el salto a los siguientes niveles. No tenemos prisa, queremos hacer las cosas bien e ir paso a paso», adelanta el director general de HABE, Jokin Azkue. «Se están revisando algunas cosas, concretamente el modelo de pruebas. Es algo que hay que hacer con mucho cuidado. Si cambiamos, obviamente, será para mejorar», asegura.

Quienes quieren acreditar el EGA, que en la CAV otorga desde 1982 el Departamento de Educación, van un poco más adelantados en el calendario que los que están siguiendo el proceso de acreditación de HABE. Los primeros sabrán si son 'aptos' o 'no aptos' el 29 de junio. Los segundos, el 11 de julio.

Las Escuelas Oficiales de Idiomas también tienen en marcha en estos momentos la única convocatoria libre del año. En el caso del euskera, sólo se pueden acreditar de ese modo los niveles A2, B1 y B2, a cuya obtención aspiran en la EOI de San Sebastián más de 300 personas, una cifra muy digna de ser tenida en cuenta.

¿El rival del EGA?

En el caso del EGA, que ha sido tradicionalmente el título más codiciado, así como el único de ese nivel que durante décadas se ha podido acreditar por libre, la primera convocatoria no ha traído novedades. Se mantienen las condiciones, las dos convocatorias y la operativa habitual.

No obstante, ya se advierten nuevas tendencias en lo que respecta a un título que se equiparó al C1 cuando, en 2009 se inició el proceso que ha ido ordenando y homologando los más de 30 títulos oficiales de euskera que existían en aquel momento, asimilarlos a los seis que contempla el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.

Pero hay indicios de que algo puede estar cambiando. 7.359 personas se inscribieron en enero para participar en la primera convocatoria del EGA de 2018. Casi 1.000 menos que en 2017, de modo que una convocatoria que mantenía números bastante estables ha perdido en un año 936 aspirantes. Es imposible determinar si todos los candidatos que le faltan al EGA están incluidos en el contingente de 1.037 personas que, en el segundo semestre de 2017, participaron en la primera convocatoria libre del nivel C1, realizada por HABE.

Sin embargo, la coincidencia numérica entre 'perdidas' y 'ganancias' induce a pensar que el EGA tiene rival, y que la posibilidad de acreditar por libre el nivel C1 a través de HABE empieza a hacer mella en un título histórico que surgió en unas circunstancias muy determinadas.

La comparación entre el número de matriculados en ambas convocatorias refleja la apabullante superioridad del EGA, una prueba en la que en torno al 80% de los inscritos son jóvenes que han terminado la ESO, generalmente en modelo D. Sin embargo, ha quedado claro que había demanda para la acreditación por libre, una vía que, al igual que la acreditación a través de la evaluación en el euskaltegi, se inauguró con el B1, que corresponde al «usuario independiente».

Jokin Azkue admite que les sorprendió el gran número de personas que se matricularon en la única convocatoria abierta de 2017. En 2018 también habrá una sola convocatoria. «Sumando los matriculados en los cuatro niveles que pudieron acreditarse de ese modo en 2017, nos encontramos con más de 3.000 personas que, aparentemente, estaban fuera del círculo de los euskaltegis, o que suspendieron la primera convocatoria oficial y vieron en la libre una posibilidad de repesca», recuerda Azkue.

«Está claro que hay una bolsa importante de personas que quieren tener un documento que acredite su nivel de capacitación en euskera. Se ve con especial claridad en los niveles B2 y C1. Creemos que en ambos niveles el número de personas que se matriculen por libre seguirá aumentando, al igual que en el nivel C2. Todavía es minoritario, pero irá creciendo», afirma el director general de HABE. Los niveles B2 y C1 son, en ese orden, los más requeridos en la administración, y también los que más alumnos tienen en los 103 euskaltegis y centros de autoaprendizaje homologados de la CAV, 38 de ellos municipales y el resto concertados, por los que pasan unas 35.000 personas al año.

La misma exigencia

La ampliación a todos los niveles de la posibilidad de examinarse por libre, y la extensión paulatina de la evaluación continua en el euskaltegi como alternativa al examen 'externo' son los dos principales pilares de los cambios que se están produciendo en el sistema de acreditación del conocimiento de euskera.

El objetivo de ambas medidas es, según Azkue, «dar más facilidades para que las personas que han hecho un esfuerzo por aprender euskera e ir mejorando su nivel tengan un reconocimiento oficial, que les puede ser útil con vistas al mundo laboral, pero también les sirve de motivación». En el caso de quienes se examinan a través del euskaltegi, probar que han superado el nivel cursado es una de las condiciones para que puedan cobrar las ayudas concedidas por el Gobierno Vasco.

Este proceso de transformación, en el que, a juicio de Azkue, «vamos hacia un modelo más normalizado», también ha dado lugar a algunas dudas. ¿Es más fácil aprobar a través del euskaltegi que examinándose por libre? Siendo equivalentes, ¿es más fácil obtener el C1 de la convocatoria libre de HABE que el EGA?

Jokin Azkue considera que, para seguir avanzando con garantías y evitar «que haya títulos de primera y de segunda», es imprescindible ser extremadamente escrupuloso con esa cuestión, «ser muy estricto y exigente» y conseguir que todos los procesos y criterios sean homogéneos».

Datos similares

De momento, no parece que se haya abierto ningún coladero. El porcentaje de aprobados no ha cambiado mucho entre 2016 y 2017. Va descendiendo a medida que asciende el nivel y, aunque en los más altos (C1 y C2) los 'aptos' pueden parecer escasos, Azkue asegura que son similares a los que arrojan las pruebas de acreditación en otras lenguas.

Donde mayor es la diferencia es, justamente, en el C2, donde se produjo un salto de 8 puntos que puede ser coyuntural. Hasta 2017, fuera de la Administración era prácticamente imposible acreditar ese nivel, por lo que en la primera ocasión que se presentó se matricularon nada menos que 835 personas, muchas de las cuales tenían un alto nivel de capacitación lingüística.

La posibilidad de compensar la nota del examen escrito con la del oral, implantada para incentivar el aspecto comunicativo del aprendizaje, tampoco supuso ningún vuelco: «Se acogieron a esa posibilidad 700 personas, y aprobaron 350».