La Policía entra en una funeraria de EE UU y usa el dedo de un difunto para desbloquear su móvil
El insólito suceso se produjo en la ciudad de Clearwater, en la costa oeste de Florida, cuando los agentes investigaban un tiroteo
Jueves, 26 abril 2018

Agentes de policía entraron en una funeraria de la ciudad de Clearwater, en la costa oeste de Florida (EEUU), y usaron los dedos del un fallecido para tratar de desbloquear su teléfono móvil, como parte de la investigación del tiroteo en el que falleció.

El suceso, que se ha conocido hoy, tuvo lugar en marzo pasado, cuando dos detectives de la Policía de la localidad de Largo entraron en la funeraria Sylvan Abbey Funeral Home, en Clearwater, con un teléfono móvil que pertenecía al finado, Linus Phillip, de 30 años, e intentaron usar la huella dactilar de éste para desbloquearlo y acceder a la información.

No solo no lograron que el móvil reconociera la huella dactilar de su propietario, según el diario Tampa Bay Times, sino que la novia del fallecido, Victoria Armstrong, de 28 años, que se encontraba allí, expresó su indignación por lo que consideró inapropiado y una falta de respeto por parte de los detectives.

El teniente de policía Randall Chaney dijo que resultaron infructuosos los intentos de desbloquear el teléfono y acceder a algún tipo de información sobre el tiroteo en que murió Phillip, abatido por los agentes.

Sobre si este tipo de acción no debería requerir una orden judicial para realizarse, Chaney señaló que no lo creía así, ya que «no se da una expectativa de privacidad después de la muerte». Es, no obstante, una opinión polémica que entraña cuestiones éticas y legales y hasta de dignidad en la muerte, pero que varios expertos respaldan, agregó el rotativo.

Phillip fue abatido por la Policía en marzo pasado en una gasolinera de la localidad de Wawa, cuando trató de escapar con su coche de los agentes.